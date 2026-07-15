Двух несовершеннолетних девушек перехватили в аэропорту Португалии после побега из Риги с незнакомцем
Две несовершеннолетние девушки из Латвии без ведома родителей улетели в Португалию с мужчиной, с которым познакомились всего за несколько часов до вылета. Их удалось перехватить сразу после посадки самолета.
Португальские правоохранители в аэропорту Фару при содействии латвийских коллег перехватили двух несовершеннолетних девушек из Латвии, которые без разрешения родителей покинули страну, сообщает передача "Bez Tabu".
16-летняя и 17-летняя девушки ночью познакомились в Риге с мужчиной, который представился создателем контента и пообещал им возможность путешествовать и снимать видео вместе со знаменитостями. После знакомства троица отправилась в аэропорт "Рига", откуда вылетела во Франкфурт, а затем продолжила путь в город Фару на юге Португалии.
Как сообщил передаче отец одной из девушек, родители не давали письменного разрешения на выезд несовершеннолетних из страны. Узнав, что дочь находится за границей, родители незамедлительно обратились в Государственную полицию. После посадки самолета в Португалии группу уже ожидали сотрудники местной полиции.
Обеих несовершеннолетних поместили в кризисный центр, где они будут ждать приезда родителей. Мужчину сначала задержали, однако вскоре отпустили.
В международном аэропорту "Рига" пояснили, что служба авиационной безопасности не проверяет личности пассажиров, а контролирует только наличие посадочного талона. Проверка личности пассажиров и наличия необходимых документов для поездки перед вылетом входит в обязанности авиакомпаний.