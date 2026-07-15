Двух несовершеннолетних девушек перехватили в аэропорту Португалии после побега из Риги с незнакомцем

16-летняя и 17-летняя девушки ночью познакомились в Риге с мужчиной, который представился создателем контента и пообещал им возможность путешествовать и снимать видео вместе со знаменитостями. После знакомства троица отправилась в аэропорт "Рига", откуда вылетела во Франкфурт, а затем продолжила путь в город Фару на юге Португалии.