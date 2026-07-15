В Риге появятся новые пешеходные переходы и светофор на оживленном перекрестке
До 31 июля этого года в нескольких местах Риги постепенно введут новые решения по организации движения, направленные на повышение безопасности пешеходов. В ходе работ планируется оборудовать новые пешеходные переходы, а также изменить организацию движения на одном из самых загруженных перекрестков города, улучшив движение общественного транспорта и условия для пешеходов.
Три новых нерегулируемых пешеходных перехода оборудуют с помощью сравнительно простых и быстро реализуемых технических решений - понизят бордюры, установят дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку и при необходимости адаптируют существующее уличное освещение.
Новые пешеходные переходы появятся:
- на улице Шарлотес возле перекрестка с улицей Палидзибас;
- на улице Таллинас возле перекрестка с улицей Цесу;
- на перекрестке улиц Таллинас и Тербатас.
Более масштабные изменения запланированы на перекрестке улиц Гертрудес и Сатеклес. Здесь установят новый светофор, оборудуют пешеходные переходы через улицу Гертрудес, а также введут приоритет для общественного транспорта. Это должно повысить безопасность движения и улучшить эффективность работы общественного транспорта.
Запланированные решения позволят сделать передвижение пешеходов более безопасным, улучшить возможности перехода улиц в местах, где до сих пор не хватало соответствующей инфраструктуры, а также привести организацию движения в соответствие с нынешними транспортными и пешеходными потоками.
Самоуправление призывает участников движения быть особенно внимательными в местах проведения работ, соблюдать установленные дорожные знаки и другие средства организации движения.