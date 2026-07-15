В Риге появятся новые пешеходные переходы и светофор на оживленном перекрестке

Запланированные решения позволят сделать передвижение пешеходов более безопасным, улучшить возможности перехода улиц в местах, где до сих пор не хватало соответствующей инфраструктуры, а также привести организацию движения в соответствие с нынешними транспортными и пешеходными потоками.