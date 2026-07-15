Докажите, что это не афера! Премьер не уверен в целесообразности выкупа LMT и Tet у шведов
У премьер-министра Андриса Кулбергса по-прежнему нет уверенности в прозрачности выкупа долей Latvijas mobilais telefons (LMT) и Tet и в том, что этой сделкой государство не будет чрезмерно вмешиваться в частный бизнес, следует из сказанного премьером в передаче "900 секунд" на канале TV3.
В конце прошлой недели Кулбергс в соцсетях задал публичный вопрос Министерству экономики и всем вовлеченным сторонам, является ли упомянутый план "сделкой века или аферой века". Он напомнил, что министерство и консультанты должны доказать, что структура намечаемой сделки правильная, интересы государства в ней соблюдены, а риски оценены. Однако после состоявшегося в конце недели закрытого заседания правительства по этому вопросу у Кулбергса такой уверенности не появилось.
"Подробностей раскрыть не могу, но вывод один: сделка не готова к реализации", - написал премьер в соцсетях в конце прошлой недели.
Утром в среду в интервью TV3 Андрис Кулбергс воздержался от ответа на вопрос, выглядит ли для него сделка LMT и Tet скорее аферой, однако премьер напомнил, что поручил Министерству экономики вместе с консультантами подготовить для него "элементарно понятный рассказ" о намечаемой сделке и ее структуре.
"Мы хотим стратегического инвестора, который бы объединил предприятия и максимально использовал возможности. Сейчас я такого не вижу. Структура сделки сложная. Мне непонятно, почему она такая сложная, почему нельзя было проще прийти к конечному результату, и я не хочу, чтобы государство в очередной раз стопроцентно вмешивалось в экономику и бизнес. Так что не стоит нашему Латвийскому государству еще раз становиться собственником [предприятия], не умея им управлять", - сказал премьер в интервью, дав понять, что за подобными плохими примерами далеко ходить не надо.
На прошлой неделе министр экономики Виктор Валайнис заявил журналистам, что по сделке о выкупе долей LMT и Tet у шведской телекоммуникационной компании Telia в настоящее время ведутся углубленные переговоры с 23 инвесторами.