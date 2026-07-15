Докажите, что это не афера! Премьер не уверен в целесообразности выкупа LMT и Tet у шведов

"Мы хотим стратегического инвестора, который бы объединил предприятия и максимально использовал возможности. Сейчас я такого не вижу. Структура сделки сложная. Мне непонятно, почему она такая сложная, почему нельзя было проще прийти к конечному результату, и я не хочу, чтобы государство в очередной раз стопроцентно вмешивалось в экономику и бизнес. Так что не стоит нашему Латвийскому государству еще раз становиться собственником [предприятия], не умея им управлять", - сказал премьер в интервью, дав понять, что за подобными плохими примерами далеко ходить не надо.