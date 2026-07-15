"Я держала его за ноги": жена спасла мужа, которого засосало в разбитое окно самолета Ryanair

Ей удалось затащить его в салон с помощью двух других пассажиров. По словам Светланы, муж трижды терял сознание. «Девушка, которая сидела рядом с ним, держала его за руку, — рассказала Гркович греческому общественному медиа ERT. — Мы втроем затаскивали его обратно. Кислородные маски выпали, и начался хаос». «Они прислонили к окну чемодан, но его вытянуло наружу», — добавила она.