"Я держала его за ноги": жена спасла мужа, которого засосало в разбитое окно самолета Ryanair
Во время рейса Ryanair из Греции в Германию пассажира почти полностью вытянуло наружу через разрушенное окно после разгерметизации салона. Его жена вместе с другими пассажирами две минуты удерживала мужчину за ноги, спасая ему жизнь, сообщает ВВС.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс в немецкий Мюнхен, в пятницу был вынужден вернуться в аэропорт Салоников после серьезной неисправности двигателя вскоре после взлета. Во время инцидента фрагмент двигателя ударил в иллюминатор и разбил его. В результате пострадал пассажир, сидевший рядом с окном.
Светлана Гркович, летевшая со своим мужем Любишем Каровичем из города Салоники (Греция) в Мемминген (Германия), рассказала журналистам о двух страшных минутах, когда ее муж был «по грудь снаружи». «Я быстро среагировала и схватила его за ноги. Я подумала: если мы умрем, то вместе», — рассказала она сербскому медиа Nova.
Ей удалось затащить его в салон с помощью двух других пассажиров. По словам Светланы, муж трижды терял сознание. «Девушка, которая сидела рядом с ним, держала его за руку, — рассказала Гркович греческому общественному медиа ERT. — Мы втроем затаскивали его обратно. Кислородные маски выпали, и начался хаос». «Они прислонили к окну чемодан, но его вытянуло наружу», — добавила она.
Технический консультант, нанятый семьей, считает, что инцидент начался с отказа правого двигателя самолета. Его обломки ударились и разбили окно салона рядом с Каровичем, после чего в салоне быстро упало давление. Эта оценка пока не подтверждена следователями.
Другие пассажиры сообщали, что слышали звук, похожий на взрыв. Очевидцы рассказывали местным медиа, что Карович не отстегивал ремень безопасности, и это помогло другим людям удерживать его.
61-летней Любиша Карович по-прежнему находится в больнице. По словам Светланы Гркович, ее муж «серьезно пострадал и находится в шоке». «Для меня важно, что он жив... у него сильно пострадала рука, он получил ожоги. Он не может общаться, он не помнит всего произошедшего», — рассказала она.