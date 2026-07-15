А вдруг это шпионы: жители Латвии все чаще нападают на дроны энергетиков
В Латвии участились нападения на дроны Sadales tīkls, которые проверяют линии электропередачи. Опасаясь слежки или военной разведки, жители забрасывают беспилотники камнями, обливают водой и угрожают их операторам.
В этом году компания Sadales tīkls начала использовать дроны для обследования электросетей, однако их операторы все чаще сталкиваются с агрессией со стороны жителей. Опасаясь, что над их участком летает чужой или даже военный беспилотник, люди забрасывают дроны камнями и кусками дерева, обливают водой и высказывают угрозы.
В Sadales tīkls сообщили программе "360TV Ziņas", что реакция жителей бывает самой разной, однако конфликтные ситуации возникают регулярно.
"Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы - все это случалось со стороны людей", - рассказала руководитель по развитию компании Диана Гауче.
По ее словам, большинство подобных ситуаций удается урегулировать после того, как людям объясняют цель полетов.
Руководитель по развитию компании RAW Dronu inspekcijas Салвис Бралитис подчеркнул, что эти беспилотники не предназначены ни для наблюдения, ни для шпионажа. "Наши дроны имеют маркировку с опознавательными знаками. Это беспилотники среднего размера стоимостью от 30 до 40 тысяч евро. Вряд ли тот, кто хотел бы шпионить или вести разведку за чьей-то собственностью, использовал бы дрон такого типа", - пояснил он.
До зимы с помощью шести дронов планируется обследовать около 10 000 километров линий электропередачи по всей Латвии. В ближайшие дни полеты запланированы в Кекавском крае и Балдоне, Лиепайском крае, а также в Латгале, если этому не помешают ограничения воздушного пространства.
В Sadales tīkls подчеркивают, что дроны летают только над трассами линий электропередачи и охранными зонами. Оператор всегда находится поблизости, в пределах прямой видимости беспилотника, а жители имеют право попросить его предъявить документы. Компания также заранее уведомляет владельцев земельных участков и недвижимости о запланированных полетах, а маршруты опубликованы на сайте Sadales tīkls.