А вдруг это шпионы: жители Латвии все чаще нападают на дроны энергетиков

Руководитель по развитию компании RAW Dronu inspekcijas Салвис Бралитис подчеркнул, что эти беспилотники не предназначены ни для наблюдения, ни для шпионажа. "Наши дроны имеют маркировку с опознавательными знаками. Это беспилотники среднего размера стоимостью от 30 до 40 тысяч евро. Вряд ли тот, кто хотел бы шпионить или вести разведку за чьей-то собственностью, использовал бы дрон такого типа", - пояснил он.