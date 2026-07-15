На следующей неделе температура рухнет на 10 градусов и опустится ниже нормы
Средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на два-три градуса ниже нормы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Средняя температура на этой неделе будет примерно на два градуса выше нормы, или показателя 1991-2020 годов. На следующей неделе ожидается значительно более прохладная погода, но в конце месяца, вероятно, станет теплее. Количество осадков прогнозируется близким к норме.
В ближайшие дни воздух прогреется до +23..+28 градусов, местами на побережье температура сохранится на градус ниже. В субботу во многих местах в западной и центральной частях страны ожидается дождь, местами - грозовые ливни.
В воскресенье температура воздуха не превысит +19..+24 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. На следующей неделе в некоторые дни, возможно, будет не теплее +14..+19 градусов, временами ожидается дождь.
В конце этой недели немного усилится юго-восточный ветер, который сменится на юго-западный, поэтому вода в море может стать холоднее. Когда ветер долго дует с берега, верхний теплый слой воды сдувается, а на его место поднимается холодная вода с большей глубины.