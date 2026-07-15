Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
В среду температура поднимется до +26 градусов
В среду днем воздух в Латвии прогреется до +23..+26 градусов, местами на побережье температура не превысит +21 градуса, прогнозируют синоптики.
По всей стране погода будет преимущественно солнечной, без осадков. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается сухой и солнечный день. При слабом северном, северо-западном ветре температура воздуха составит от +21 градуса на пляжах у моря до +24 градусов на юге города.
Погоду определяет восточная окраина антициклона. Атмосферное давление - 1019-1022 гектопаскаля на уровне моря.
В середине дня ультрафиолетовое излучение будет высоким. В период с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.