"Всего 6 минут": в Риге предложили перевозить пассажиров по Даугаве во время ремонта Вантового моста
Пока власти готовятся к масштабному ремонту Вантового моста, частная компания предложила неожиданное решение транспортной проблемы - перевозить пассажиров через Даугаву на катерах всего за шесть минут. Идея уже вызвала бурное обсуждение среди рижан.
В преддверии масштабного ремонта Вантового моста, который может привести к серьезным ограничениям движения и даже полному закрытию для частного транспорта, в Риге появилась неожиданная инициатива. Компания River Cruises Latvia, организующая речные круизы, предложила использовать водный транспорт как альтернативу поездкам через мост.
В сообщении в социальных сетях компания рассказала, что еще зимой начала оценивать возможность помочь городу в период ремонта. "Сейчас мы рассматриваем возможность в часы пик организовать пассажирские перевозки от Агенскалнского залива до набережной у Вантового моста. Поездка займет около шести минут", - сообщили представители компании.
Там признают, что один речной маршрут не сможет решить проблему транспортной нагрузки целиком, однако считают, что водный транспорт способен стать дополнительным вариантом для части жителей.
"Мы готовы сотрудничать с городом и искать практические решения, чтобы период ремонта Вантового моста оказался для рижан как можно менее болезненным", - подчеркнули в River Cruises Latvia.
Инициатива быстро вызвала активное обсуждение. Многие рижане поддержали идею. Одни предложили открыть дополнительную остановку у комплекса Saules akmens, чтобы катерами могли пользоваться жители Кипсалы и студенты. В компании ответили, что полностью согласны с этим предложением.
Другие считают, что возле причала необходимо оборудовать парковку Park&Ride, чтобы автомобилисты могли оставить машины и продолжить путь по воде. "Это очень хорошее решение. Было бы идеально, если бы Рига каким-то образом поддержала проект, чтобы билет стоил недорого и люди действительно пересели на катера", - написал один из пользователей.
Некоторые рижане уверены, что о развитии пассажирского речного транспорта следовало задуматься намного раньше. В комментариях также прозвучали предложения организовать маршруты между Болдераей и Вецмилгрависом, а также между Волери и Саркандаугавой. Другие вновь подняли идею строительства временного понтонного моста через Даугаву.
В то же время не все поверили в эффективность нового маршрута. Часть пользователей напомнила, что общественный транспорт продолжит ходить через Вантовый мост, поэтому, по их мнению, пассажирам будет проще воспользоваться троллейбусами и автобусами.
Звучали и практические вопросы. Рижане интересовались стоимостью проезда, возможностью приобрести абонементы и наличием льгот для студентов. Представители River Cruises Latvia заверили, что стоимость поездки не должна быть высокой. "Цена не должна быть большой, чтобы люди пользовались этой услугой. Она должна быть на уровне стоимости проезда в общественном транспорте", - ответили в компании.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в интервью программе TV3 "900 секунд" председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что работы, которые заметно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у самоуправления еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения и проработать план до мельчайших деталей.