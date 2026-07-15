"Всего 6 минут": в Риге предложили перевозить пассажиров по Даугаве во время ремонта Вантового моста

Другие считают, что возле причала необходимо оборудовать парковку Park&Ride, чтобы автомобилисты могли оставить машины и продолжить путь по воде. "Это очень хорошее решение. Было бы идеально, если бы Рига каким-то образом поддержала проект, чтобы билет стоил недорого и люди действительно пересели на катера", - написал один из пользователей.