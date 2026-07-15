Пьяный водитель с четырьмя промилле протаранил два автомобиля и продолжил поездку по центру Риги
В центре Риги водитель разъезжал по улицам в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поездка началась с того, что он врезался в два автомобиля на улице Кална, а закончилась задержанием полицией на улице Лачплеша.
Бутылка финской водки в салоне автомобиля стала очевидным ответом на вопрос, почему посреди улицы Лачплеша стоит Audi, а его водитель находится в полицейской машине. Как выяснилось, события на дороге разворачивались на протяжении нескольких часов, сообщает "Degpunktā".
По словам очевидца, рядом также находился белый Volvo, а водитель Audi долго разговаривал с полицейскими, после чего его, предположительно, поместили в служебный микроавтобус. Очевидец подумал, что автомобили могли случайно столкнуться на узкой улице, где ведутся ремонтные работы.
Однако ситуация развивалась иначе. Пьяный водитель Audi начал свою поездку еще на улице Кална, где врезался в припаркованные во дворе Honda и BMW. Не сообщив о случившемся, мужчина продолжил движение в сторону улицы Лачплеша.
Там его заметил водитель белого Volvo. Столкновения между машинами не произошло. Увидев, что Audi движется опасно, водитель Volvo самостоятельно остановил автомобиль и вызвал полицию, тем самым предотвратив возможные новые аварии.
Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что водитель Audi сел за руль при концентрации алкоголя около четырех промилле. За управление автомобилем в состоянии опьянения начат уголовный процесс, а в связи с совершенными ДТП полиция начала административные процессы.
Решение сесть за руль в таком состоянии дорого обойдется 62-летнему мужчине. Ему грозит лишение водительских прав, конфискация автомобиля или взыскание его рыночной стоимости, а также лишение свободы либо пробационный надзор.