Пьяный водитель с четырьмя промилле протаранил два автомобиля и продолжил поездку по центру Риги

По словам очевидца, рядом также находился белый Volvo, а водитель Audi долго разговаривал с полицейскими, после чего его, предположительно, поместили в служебный микроавтобус. Очевидец подумал, что автомобили могли случайно столкнуться на узкой улице, где ведутся ремонтные работы.