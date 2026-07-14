Люди заметили силуэт в воде: подробности обнаружения тела пропавшего работника Latvijas dzelzceļš

Около 11 часов дня оперативные службы получили сообщение о том, что возле Железнодорожного моста в Даугаве находится тело человека. На этом участке активно курсируют прогулочные суда, а на самом мосту работают сотрудники железной дороги, поэтому, вероятно, о трагичной находке сообщил кто-то из отдыхающих или работников, рассказывает "Degpunktā".