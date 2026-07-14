Люди заметили силуэт в воде: подробности обнаружения тела пропавшего работника Latvijas dzelzceļš
На прошлой неделе мужчина упал с Железнодорожного моста в Даугаву и пропал. Вчера спасатели получили информацию о том, что в воде заметили силуэт человека.
Около 11 часов дня оперативные службы получили сообщение о том, что возле Железнодорожного моста в Даугаве находится тело человека. На этом участке активно курсируют прогулочные суда, а на самом мосту работают сотрудники железной дороги, поэтому, вероятно, о трагичной находке сообщил кто-то из отдыхающих или работников, рассказывает "Degpunktā".
На набережную прибыли пожарные, которые спустили на воду лодку. Через несколько минут спасатели добрались до указанного места.
Тело погибшего извлекли на берег на другой стороне Даугавы. Одежда мужчины напоминала рабочую форму сотрудников железной дороги. После осмотра полиция подтвердила, что погибшим оказался 54-летний работник Latvijas dzelzceļš, который в пятницу упал с моста в Даугаву.
На его одежде также был виден карабин, который, предположительно, должен был использоваться во время работ на мосту в качестве страховочного крепления, чтобы не допустить подобного происшествия.
Государственная инспекция труда начала проверку и выяснит, были ли соблюдены все требования безопасности.