Неожиданный результат исследования - в Латвии Пушкин оказался известнее Раймонда Паулса
Фото: Shutterstock
Культурное влияние России в Латвии остается очень сильным.
В Латвии

Неожиданный результат исследования - в Латвии Пушкин оказался известнее Раймонда Паулса

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Новое исследование показало неожиданную картину: Пушкин в Латвии оказался более узнаваем, что Раймонд Паулс, а Чехов и Достоевский - известнее Иманта Зиедониса и Ояра Вациетиса. По словам профессора Виты Зелче, результаты удивили даже ее.

Несмотря на всю борьбу с русской культурой, развернутую активистами и политиками националистического крыла, она по-прежнему присутствует в знаниях и представлениях большей части жителей Латвии. Об этом в программе TV24 "Preses klubs" заявила профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, директор магистерской программы по коммуникации, доктор истории Вита Зелче.

По ее словам, в рамках одного из недавних проектов была проведена социологическая работа, посвященная узнаваемости известных деятелей культуры. "У меня была возможность заказать такой опрос - что мы знаем о деятелях культуры. Оказалось, что наши знания о российской культуре чрезвычайно хорошие. Очень многие люди в определенной степени адаптировали или сделали этих российских деятелей культуры частью своего культурного пространства", - рассказала Зелче.

Наиболее неожиданным, по ее словам, оказался уровень узнаваемости Александра Пушкина.

"По имени Пушкин узнаваем лучше, чем Раймонд Паулс или Кришьянис Баронс. Разница составляет всего несколько процентов, но сам факт очень показателен", - отметила профессор.

Похожая ситуация выявилась и в отношении других классиков русской литературы. "Чехов и Достоевский по имени узнаваемее, чем Имант Зиедонис и Ояр Вациетис", - сказала Зелче.

При этом она подчеркнула, что любые социологические исследования необходимо оценивать осторожно. "Социологический опрос всегда весьма условен. Мы задаем человеку вопрос в конкретный момент, он отвечает, но такие исследования позволяют увидеть определенные тенденции", - пояснила профессор. По ее словам, закономерно, что представители старшего поколения значительно лучше знают российских деятелей культуры, чем молодежь. Более высокие результаты также показали люди с высшим образованием.

Однако один результат оказался неожиданным даже для самих исследователей.

"Среди молодежи латыши знают Пушкина даже лучше, чем русские. Вот такой своеобразный и странный результат показал опрос", - рассказала Зелче.

Она призналась, что предполагала возможность подобной картины, однако реальные цифры все равно произвели на нее сильное впечатление. "Мне думалось, что так может быть. Но когда я увидела конкретные цифры, я действительно растерялась", - призналась профессор.

Темы

Имант Зиедонис TV24Раймонд ПаулсPreses klubsИмантаОяр ВациетисАлександр ПушкинФедор ДостоевскийЛатвийский университет

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