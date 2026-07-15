Неожиданный результат исследования - в Латвии Пушкин оказался известнее Раймонда Паулса
Новое исследование показало неожиданную картину: Пушкин в Латвии оказался более узнаваем, что Раймонд Паулс, а Чехов и Достоевский - известнее Иманта Зиедониса и Ояра Вациетиса. По словам профессора Виты Зелче, результаты удивили даже ее.
Несмотря на всю борьбу с русской культурой, развернутую активистами и политиками националистического крыла, она по-прежнему присутствует в знаниях и представлениях большей части жителей Латвии. Об этом в программе TV24 "Preses klubs" заявила профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, директор магистерской программы по коммуникации, доктор истории Вита Зелче.
По ее словам, в рамках одного из недавних проектов была проведена социологическая работа, посвященная узнаваемости известных деятелей культуры. "У меня была возможность заказать такой опрос - что мы знаем о деятелях культуры. Оказалось, что наши знания о российской культуре чрезвычайно хорошие. Очень многие люди в определенной степени адаптировали или сделали этих российских деятелей культуры частью своего культурного пространства", - рассказала Зелче.
"По имени Пушкин узнаваем лучше, чем Раймонд Паулс или Кришьянис Баронс. Разница составляет всего несколько процентов, но сам факт очень показателен", - отметила профессор.
Похожая ситуация выявилась и в отношении других классиков русской литературы. "Чехов и Достоевский по имени узнаваемее, чем Имант Зиедонис и Ояр Вациетис", - сказала Зелче.
При этом она подчеркнула, что любые социологические исследования необходимо оценивать осторожно. "Социологический опрос всегда весьма условен. Мы задаем человеку вопрос в конкретный момент, он отвечает, но такие исследования позволяют увидеть определенные тенденции", - пояснила профессор. По ее словам, закономерно, что представители старшего поколения значительно лучше знают российских деятелей культуры, чем молодежь. Более высокие результаты также показали люди с высшим образованием.
Однако один результат оказался неожиданным даже для самих исследователей.
"Среди молодежи латыши знают Пушкина даже лучше, чем русские. Вот такой своеобразный и странный результат показал опрос", - рассказала Зелче.
Она призналась, что предполагала возможность подобной картины, однако реальные цифры все равно произвели на нее сильное впечатление. "Мне думалось, что так может быть. Но когда я увидела конкретные цифры, я действительно растерялась", - призналась профессор.