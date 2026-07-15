Неожиданный результат исследования - в Латвии Пушкин оказался известнее Раймонда Паулса

По ее словам, в рамках одного из недавних проектов была проведена социологическая работа, посвященная узнаваемости известных деятелей культуры. "У меня была возможность заказать такой опрос - что мы знаем о деятелях культуры. Оказалось, что наши знания о российской культуре чрезвычайно хорошие. Очень многие люди в определенной степени адаптировали или сделали этих российских деятелей культуры частью своего культурного пространства", - рассказала Зелче.