Вдруг случится "дыра": в Минземледелия рассказали, почему Латвия не вводит сниженный НДС на все продукты

Однако, по его словам, в Латвии долгое время не было уверенности, что снижение НДС принесет положительный эффект. "Самая большая проблема заключалась в отсутствии доверия к тому, что снижение НДС действительно улучшит ситуацию и не создаст финансовую дыру в государственном бюджете", - пояснил Шмитс. Именно поэтому, подчеркнул он, обсуждение налоговых изменений сопровождалось длительными спорами. "Нам пришлось пройти через бесчисленное количество доказательств, убеждений и сопротивления. Это решение буквально приходилось пробивать", - сказал представитель Министерства земледелия.