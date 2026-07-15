Вдруг случится "дыра": в Минземледелия рассказали, почему Латвия не вводит сниженный НДС на все продукты
Идея распространить сниженную ставку налога на добавленную стоимость (PVN, НДС) на все произведенные в Латвии продукты питания обсуждается уже много лет. Однако до сих пор такое решение не принято из-за опасений, что оно может негативно сказаться на государственном бюджете. Об этом в программе "На линии" на TV24 заявил парламентский секретарь Министерства земледелия Нормунд Шмитс.
Отвечая на вопрос телезрителя, почему нельзя распространить пониженную ставку НДС на всю латвийскую продукцию, если рост потребления и оборота предприятий способен частично компенсировать выпадающие налоговые поступления, Нормунд Шмитс отметил, что эта дискуссия продолжается уже не первый год. "Очень хороший вопрос. Мы годами, еще представляя неправительственный сектор пищевой отрасли, боролись за это", - сказал он.
По словам Шмитса, представители отрасли постоянно сравнивали ситуацию в Латвии с другими европейскими государствами. "У нас есть целые таблицы, показывающие, какие ставки НДС действуют в других странах Европы.
Есть государства, где для отдельных продуктов применяется даже нулевая ставка НДС. И их бюджеты от этого не страдают", - отметил парламентский секретарь.
Однако, по его словам, в Латвии долгое время не было уверенности, что снижение НДС принесет положительный эффект. "Самая большая проблема заключалась в отсутствии доверия к тому, что снижение НДС действительно улучшит ситуацию и не создаст финансовую дыру в государственном бюджете", - пояснил Шмитс. Именно поэтому, подчеркнул он, обсуждение налоговых изменений сопровождалось длительными спорами. "Нам пришлось пройти через бесчисленное количество доказательств, убеждений и сопротивления. Это решение буквально приходилось пробивать", - сказал представитель Министерства земледелия.
Шмитс уверен, что после выборов вопрос снова окажется в центре политической повестки. "В следующем Сейме этот вопрос снова будет обсуждаться: почему у нас все иначе, чем в других странах Европы, если наши фермеры, производители и переработчики работают на одном и том же европейском рынке", - заявил он.
По его мнению, существующая налоговая система ставит латвийских производителей в менее выгодное положение по сравнению с зарубежными конкурентами. "Получается, что импортная продукция оказывается в привилегированном положении. К сожалению, сегодня ситуация именно такова", - подчеркнул Шмитс.