Никаких путешествий: Латвия против туристических виз для россиян, пока идет война

На этой неделе состоится неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС. В преддверии встречи правительство заслушало подготовленный Министерством внутренних дел доклад о ее повестке. Министерство отмечает, что визовая политика является важным инструментом обеспечения безопасности и внешнего сотрудничества. Она определяет условия въезда в ЕС и способствует взаимодействию со странами-партнерами в сфере управления миграцией, возвращения и реадмиссии, а также безопасности. Надежная и прозрачная визовая система имеет ключевое значение для защиты внешних границ ЕС и обеспечения безопасности его граждан.