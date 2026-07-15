Выходящих на пенсию в Латвии предупредили, что многим из них придется сделать тяжелый выбор
Обсуждения возможности досрочного изъятия накоплений третьего пенсионного уровня могут казаться привлекательными, однако в долгосрочном плане они ослабят один из важнейших инструментов, который помогает жителям Латвии обеспечить себе более высокие доходы после выхода на пенсию. Об этом заявили эксперты CBL Asset Management.
"Третий пенсионный уровень становится все более важным инструментом обеспечения финансовой безопасности после выхода на пенсию. Поэтому любые изменения, которые позволят досрочно получить доступ к этим средствам, следует оценивать с особой осторожностью, поскольку они могут негативно повлиять как на способность жителей формировать долгосрочные накопления, так и на возможности государства в будущем снизить нагрузку на систему социального обеспечения", - отмечают специалисты.
По словам экспертов, жителям Латвии следует учитывать, что накопления первого и второго пенсионных уровней после выхода на пенсию смогут обеспечить лишь 40-50% доходов, которые человек получал во время трудовой деятельности. Во многих случаях этого будет недостаточно для сохранения желаемого уровня жизни.
"Тем, чьи накопления окажутся недостаточными, после выхода на пенсию, возможно, придется выбирать между продолжением работы и существенным сокращением ежемесячных расходов", - говорят эксперты.
Это подтверждает и опрос, проведенный CBL Asset Management. Хотя средний размер пенсии в Латвии составляет менее 625 евро в месяц, более половины жителей - 55% - считают, что для достойной жизни на пенсии необходимо не менее 1500 евро в месяц. Это свидетельствует о значительном разрыве между ожиданиями общества и реально прогнозируемыми доходами в пожилом возрасте.
Как отмечают финансисты, жители Латвии пока недостаточно активно делают взносы в третий пенсионный уровень. В нем участвует лишь около трети экономически активного населения, причем многие начинают делать накопления сравнительно поздно. Если будет принято решение разрешить досрочно изымать средства, накопленные в рамках третьего пенсионного уровня, существует вероятность, что еще большая часть общества вообще перестанет формировать долгосрочные пенсионные накопления.
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