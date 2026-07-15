Выходящих на пенсию в Латвии предупредили, что многим из них придется сделать тяжелый выбор

"Третий пенсионный уровень становится все более важным инструментом обеспечения финансовой безопасности после выхода на пенсию. Поэтому любые изменения, которые позволят досрочно получить доступ к этим средствам, следует оценивать с особой осторожностью, поскольку они могут негативно повлиять как на способность жителей формировать долгосрочные накопления, так и на возможности государства в будущем снизить нагрузку на систему социального обеспечения", - отмечают специалисты.