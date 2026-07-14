В Риге водитель мотороллера наехал на женщину, а после этого сбежал

В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием поступил на улицу Дзирнаву, 100. После оказания помощи на месте происшествия пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение в стабильном состоянии.