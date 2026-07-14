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Аварии и происшествия
Сегодня 17:06
В Риге водитель мотороллера наехал на женщину, а после этого сбежал
Сегодня в Риге не установленный на данный момент водитель мотороллера совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия, сообщили в Государственной полиции.
По предварительной информации Госполиции, вызов поступил примерно в 14:30. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием поступил на улицу Дзирнаву, 100. После оказания помощи на месте происшествия пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение в стабильном состоянии.