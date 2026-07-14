Латвия выделила более 1,1 млн евро на интеграцию украинцев

Во вторник правительство утвердило перераспределение 1 132 902 евро Фонду общественной интеграции (ФОИ) на реализацию курсов по интеграции и практических интеграционных мероприятий для жителей Украины во всех регионах Латвии до конца этого года. Из общего финансирования 1 083 000 евро предназначены для реализации проектов, а 49 902 евро, или 4,4%, - для администрирования программы.