Латвия выделила более 1,1 млн евро на интеграцию украинцев
Правительство выделило свыше 1,1 млн евро на интеграционные курсы для украинцев в Латвии — около 3000 человек смогут пройти обучение до конца года.
Во вторник правительство утвердило перераспределение 1 132 902 евро Фонду общественной интеграции (ФОИ) на реализацию курсов по интеграции и практических интеграционных мероприятий для жителей Украины во всех регионах Латвии до конца этого года. Из общего финансирования 1 083 000 евро предназначены для реализации проектов, а 49 902 евро, или 4,4%, - для администрирования программы.
Финансирование будет перераспределено из средств государственного бюджета, предназначенных для реализации предусмотренных законом о поддержке гражданского населения Украины мер, в бюджетную программу ФОИ "Программа поддержки НПО и сплоченности общества".
Программу "Мероприятия, способствующие интеграции гражданского населения Украины" планируется реализовать по двум направлениям: организовав конкурс "Интеграционный курс: возможности и жизнь в Латвии" и конкурс "Мероприятия НПО по поддержке гражданского населения Украины".
Планируется, что в интеграционных курсах примут участие примерно 3000 человек. Объем курсов составит 24 академических часа, и они будут доступны на латышском или украинском языке для взрослых жителей Украины в возрасте от 17 лет.
На курсах планируется предоставлять информацию о жизни в Латвии, использовании публичных и цифровых услуг, правах и обязанностях человека, государственном управлении, безопасности, рынке труда, предпринимательстве, системах здравоохранения, социальных услугах и образовании, а также о культурной среде Латвии и возможностях участия в жизни местного сообщества.
В рамках конкурса мероприятий по поддержке НПО планируется профинансировать 15 проектов. В их рамках можно будет организовывать визиты в государственные и муниципальные учреждения, посещение культурных учреждений, встречи с местными организациями, волонтерскую работу и другие мероприятия в местном сообществе.
Максимальное финансирование одного проекта интеграционных курсов составит 50 000 евро, а одного проекта практических мероприятий - 20 000 евро. Финансирование программы покроет 100% приемлемых расходов по проектам.
Проекты смогут подавать общества и фонды, действующие не менее двух лет с момента регистрации. В конкурсе интеграционных курсов также смогут участвовать государственные и муниципальные учреждения и другие публичные лица.
Мероприятия по проектам должны быть завершены до 31 декабря этого года. Планируется, что на конкурс может быть подано от 48 до 50 проектных заявок.
В прошлом году в рамках аналогичной программы был заключен 31 договор на общую сумму 2,34 млн евро. В проектах приняли участие 22 464 человека, в том числе 16 288 жителей Украины и 6176 представителей латвийского общества.
По данным Министерства внутренних дел, на 30 апреля этого года в Латвии находилось 31 555 жителей Украины.