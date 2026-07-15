Латвия решила поддержать одну страну, участвующую в конфликте в Южно-Китайском море
Япония, Филиппины, США и еще 11 стран, включая Латвию, заявили, что масштабные территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море не имеют юридических оснований. Совместное заявление опубликовано по случаю 10-летия решения международного арбитража по этому спору.
В 2016 году Филиппины выиграли дело в Постоянной палате третейского суда в Гааге, которая постановила, что претензии Китая на большую часть акватории Южно-Китайского моря не имеют оснований в международном праве. Пекин это решение до сих пор не признает.
По информации Reuters, в совместном заявлении говорится, что решение арбитражного трибунала, вынесенное десять лет назад, является важной вехой, окончательным, юридически обязательным и имеющим окончательную силу для Китая и Филиппин.
Помимо Японии, Филиппин и США, заявление подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Румыния, Словения и Эстония.
В ответ МИД Китая заявил о суверенных правах страны на спорные территории, назвав решение арбитража "не более чем клочком бумаги", заявив, что оно является незаконным, недействительным и не имеет обязательной силы. Китай также призвал соответствующие страны уважать его территориальные и морские права и прекратить действия, которые, по мнению Пекина, подрывают региональную стабильность.
Позднее китайский МИД сообщил, что вызвал временного поверенного в делах посольства Японии в Пекине, выразив протест в связи с заявлениями министра иностранных дел Японии по случаю годовщины арбитражного решения, а также из-за совместного заявления 14 государств.
В последние годы между Филиппинами и Китаем неоднократно происходили столкновения в спорных водах. Манила обвиняет Пекин в "опасных маневрах" в пределах своей исключительной экономической зоны.