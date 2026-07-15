Латвия решила поддержать одну страну, участвующую в конфликте в Южно-Китайском море

В ответ МИД Китая заявил о суверенных правах страны на спорные территории, назвав решение арбитража "не более чем клочком бумаги", заявив, что оно является незаконным, недействительным и не имеет обязательной силы. Китай также призвал соответствующие страны уважать его территориальные и морские права и прекратить действия, которые, по мнению Пекина, подрывают региональную стабильность.