Места в 10-х классах двух самых престижных гимназий Риги уже заняты
В Рижской государственной 1-й гимназии и Рижской государственной 2-й гимназии полностью укомплектованы десятые классы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
К завершению комплектования также близки Рижская Золитудская гимназия, Рижский Французский лицей, Рижская 72-я средняя школа, Рижская 64-я средняя школа, Рижская английская гимназия, Рижская государственная Агенскалнская гимназия и Рижская государственная классическая гимназия.
В настоящее время в десятые классы столичных школ зачислены 3256 претендентов, еще 518 подтвердили полученные приглашения. Всего приглашения направлены 4581 уникальному претенденту, что составляет 86% от общего числа абитуриентов.
Рассылка приглашений по зарегистрированным заявлениям будет продолжаться до тех пор, пока в учебных заведениях сохраняются свободные места.
Уже сообщалось, что в этом году на обучение в десятых классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получена 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.
В этом году в Риге планируется открыть десятые классы в 54 средних школах, в том числе в шести государственных гимназиях, в общей сложности на 4500 учеников.