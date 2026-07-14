Места в 10-х классах двух самых престижных гимназий Риги уже заняты

Уже сообщалось, что в этом году на обучение в десятых классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получена 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение.