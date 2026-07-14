"Мы все платим за Путина": Олег Буров - о русскоязычных в Латвии
Депутат Сейма Олег Буров признался, что ему стыдно за войну, развязанную Россией против Украины, однако он не считает, что русскоязычные жители Латвии должны ежедневно оправдываться за действия Кремля и Путина.
В программе TV24 "Поговорим откровенно", посвященной информационному пространству и угрозам гибридной войны, депутат Сейма Олег Буров рассказал о том, как полномасштабная война России против Украины повлияла на самочувствие русскоязычных жителей Латвии.
Комментируя прозвучавшие во время программы утверждения о том, что русский язык является "языком агрессора", Буров отметил, что этот вопрос гораздо сложнее, чем может показаться. "Я хочу немного отреагировать на слова о том, что русский язык - это язык агрессора. Через полтора часа я приду домой и буду разговаривать со своей женой, уроженкой Западной Украины, на русском языке", - сказал депутат.
По его словам, после начала войны многие люди, для которых русский язык является родным, оказались в очень непростой психологической ситуации. "Проблема очень серьезная, и я прошу вас это понять. Мы все, для кого русский язык является родным, сейчас платим за Путина", - заявил Буров.
Политик признался, что испытывает чувство стыда из-за войны и действий России в Украине. "Мне стыдно за то, что сейчас происходит в Украине и что делают люди русской национальности. Мне за них стыдно", - сказал он. При этом Буров подчеркнул, что не ощущает личной ответственности за решения российских властей. "Я не чувствую, что виноват. И я также не думаю, что должен каждый день оправдываться и рассказывать об этом", - отметил депутат.
По его словам, он не считает необходимым постоянно доказывать свою принадлежность к стране. "Я человек, который родился здесь. Мой отец родился здесь, в Латвии, в 1925 году. Я не получал гражданство в порядке натурализации. Я не думаю, что должен оправдываться", - подчеркнул Буров.
Он также вспомнил первые дни полномасштабной войны, когда, по его словам, русскоязычные и латыши вместе переживали трагедию Украины. "Второй раз в жизни - первый был во время Атмоды - такое чувство единства я испытал после начала войны, когда мы стояли у посольства Украины. Мы все стояли и плакали из-за того, что происходит. Мы все переживали. Тогда у меня действительно появилась надежда, что мы едины", - рассказал политик.
Однако сейчас, считает Буров, часть русскоязычных жителей чувствует, что именно на них возлагают коллективную ответственность за действия Кремля. "Сейчас ситуация такова, как я уже сказал: да, нам всем приходится платить за Путина, а я не путинист", - заявил депутат.