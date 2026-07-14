"Мы все платим за Путина": Олег Буров - о русскоязычных в Латвии

Политик признался, что испытывает чувство стыда из-за войны и действий России в Украине. "Мне стыдно за то, что сейчас происходит в Украине и что делают люди русской национальности. Мне за них стыдно", - сказал он. При этом Буров подчеркнул, что не ощущает личной ответственности за решения российских властей. "Я не чувствую, что виноват. И я также не думаю, что должен каждый день оправдываться и рассказывать об этом", - отметил депутат.