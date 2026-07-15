В Латвии намерены изменить порядок записи на военную службу

Одним из наиболее существенных изменений станет предоставление права на предварительную регистрацию и добровольную запись на службу 17-летним гражданам, которым исполнится 18 лет не позднее чем за шесть месяцев до начала соответствующего призыва. До сих пор молодые люди, достигавшие совершеннолетия незадолго до отбора, фактически теряли возможность добровольно записаться на службу и воспользоваться связанными с этим преимуществами. Новый порядок, успешно применяемый и в других странах НАТО, не будет накладывать на несовершеннолетних никаких юридических обязательств до достижения ими 18-летнего возраста и позволит лучше планировать будущее сразу после окончания средней школы.