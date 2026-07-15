В Латвии намерены изменить порядок записи на военную службу
Кабинет министров одобрил подготовленный Министерством обороны законопроект, цель которого - усовершенствовать регулирование Государственной службы обороны (VAD), основываясь на практическом опыте первых шести призывов и выводах Национальных вооруженных сил.
Одним из наиболее существенных изменений станет предоставление права на предварительную регистрацию и добровольную запись на службу 17-летним гражданам, которым исполнится 18 лет не позднее чем за шесть месяцев до начала соответствующего призыва. До сих пор молодые люди, достигавшие совершеннолетия незадолго до отбора, фактически теряли возможность добровольно записаться на службу и воспользоваться связанными с этим преимуществами. Новый порядок, успешно применяемый и в других странах НАТО, не будет накладывать на несовершеннолетних никаких юридических обязательств до достижения ими 18-летнего возраста и позволит лучше планировать будущее сразу после окончания средней школы.
Кроме того, законопроект предусматривает большую гибкость во время прохождения службы, позволяя добровольцам менять выбранный вид службы вплоть до завершения обязательных медицинских проверок. Военнослужащие, уже проходящие службу в Земессардзе или участвующие в программе подготовки резервных офицеров для студентов вузов, смогут добровольно перейти на 11-месячную службу в течение первого года обучения.
От Государственной службы обороны в дальнейшем будут освобождаться бойцы Земессардзе, уже участвовавшие в международных военных операциях, чтобы не призывать военнослужащих, чей боевой опыт и уровень подготовки превышают программу обучения VAD. Для повышения эффективности службы и снижения правовых рисков также предлагается сократить максимальный возраст, до которого по уважительным причинам можно отсрочить прохождение службы, - с 26 до 24 лет.
Существенно совершенствуется механизм социальных гарантий и компенсаций, особое внимание уделено гражданам Латвии, проживающим за рубежом. В дальнейшем им будут компенсироваться транспортные расходы не только при прибытии в Латвию, но и при возвращении в страну проживания после окончания службы. Также государство будет оплачивать аренду жилья или гостиницы на время прохождения обязательных медицинских обследований. Кроме того, урегулирован вопрос отпусков для военнослужащих, которые после завершения VAD решат продолжить карьеру на профессиональной военной службе: срок службы в VAD будет засчитываться в общий стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что сейчас Министерство обороны призывает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны, чтобы начать ее в январе или июле 2027 года.