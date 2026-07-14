В среду ожидается солнечная и теплая погода

Как ночью, так и днем на большей части страны ожидается небольшая облачность. Ночью и в ранние утренние часы местами образуется туман. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер, минимальная температура воздуха на восходе солнца составит +11...+16 градусов, на побережье Рижского залива местами - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.