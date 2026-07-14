Европа стареет и пустеет: каким будет население ЕС к 2100 году

По данным исследовательского центра, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году достигла 81,5 года. К 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет, тогда как сейчас к этой возрастной группе относится примерно каждый пятый.