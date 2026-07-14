Европа стареет и пустеет: каким будет население ЕС к 2100 году
Население Евросоюза будет расти еще несколько лет, но уже после 2029 года начнет сокращаться. К концу века ЕС может потерять почти 12% жителей, а каждый третий европеец к 2050 году будет старше 65 лет.
Сейчас в ЕС проживают около 450,6 млн человек. По прогнозам исследователей, к 2029 году население достигнет пикового значения в 453,3 млн, а затем начнется медленное долгосрочное снижение.
К 2100 году численность населения Евросоюза может сократиться до 398,8 млн человек. Это означает общее уменьшение на 11,7%.
Благодаря развитию здравоохранения, улучшению условий жизни и социальной поддержки европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде. Однако одновременно усиливается проблема старения населения.
По данным исследовательского центра, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году достигла 81,5 года. К 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет, тогда как сейчас к этой возрастной группе относится примерно каждый пятый.
К 2100 году ожидаемая продолжительность жизни женщин может превысить 90 лет, а мужчин - 86 лет.
Такие тенденции создают серьезные вызовы, включая нехватку рабочей силы и дополнительную нагрузку на системы ухода, здравоохранения и образования. Одновременно в ЕС будет расширяться рынок товаров и услуг для пожилых людей.
"Мы живем дольше и сохраняем здоровье лучше, чем когда-либо прежде, и это одно из наших величайших достижений. Однако демографические изменения преобразуют наше общество, экономику и рынок труда. Нам необходимо действовать уже сейчас, чтобы превратить эти изменения в возможность", - заявила еврокомиссар Дубравка Шуица.
Чтобы компенсировать последствия сокращения трудоспособного населения, Евросоюзу необходимо повышать производительность и снижать безработицу. В докладе отмечается, что сейчас около 20% европейцев трудоспособного возраста не входят в состав рабочей силы, а примерно восемь миллионов молодых людей не работают и не учатся.
Исследователи также указывают, что миграция может частично смягчить последствия демографических изменений в Европе, однако не способна полностью решить проблемы, связанные со старением общества.