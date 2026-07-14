Вдвое больше девятиклассников провалили экзамены: тревожная статистика

Оценивая результаты учащихся программ дистанционного обучения, в ГАРО выразили опасения, что в отдельных случаях школьники были недостаточно информированы о порядке проведения или структуре экзаменов. Зафиксированы случаи, когда ученики приходили только на одну часть экзамена или вовсе не являлись на него. Вместе с тем агентство подчеркивает, что эти данные не позволяют делать выводы о низких результатах всех школ дистанционного обучения. Некоторые из них продемонстрировали очень хорошие показатели, поэтому оценивать необходимо работу каждой школы отдельно. Министерство образования и науки в настоящее время разрабатывает более детальные критерии качества и требования к аккредитации программ дистанционного обучения.