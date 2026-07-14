В Риге нашли тело пропавшего в Даугаве сотрудника Latvijas dzelzceļš

Трагедия произошла в пятницу, 10 июля, в первой половине дня, когда сотрудник предприятия упал в Даугаву. После происшествия к поискам были привлечены спасатели и водолазы, однако уже во второй половине того же дня поисковую операцию пришлось прекратить.