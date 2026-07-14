Минсообщения наняло секретного юриста для реформы airBaltic, которой опять нужны деньги

Как сообщалось ранее, оборот концерна airBaltic в 2025 году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна сократились в 2,7 раза - до 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.