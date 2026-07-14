Минсообщения наняло секретного юриста для реформы airBaltic, которой опять нужны деньги
Фото: LETA
airBaltic снова нужны деньги - до 150 млн евро на зиму.
В Латвии

Минсообщения наняло секретного юриста для реформы airBaltic, которой опять нужны деньги

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Министерство сообщения наняло юриста-консультанта для реформы модели airBaltic — детали засекречены. Тем временем авиакомпания заморозила планы IPO и признала, что зимой 2026/2027 ей понадобится еще 100-150 млн евро.

В министерстве пояснили, что юридическая экспертиза необходима для оценки правовых аспектов совершенствования деятельности компании, выработки возможных решений и обеспечения соответствия дальнейших решений интересам государства.

Министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что качественная юридическая поддержка является важной предпосылкой для принятия юридически обоснованных решений, отвечающих интересам государства, снижения возможных рисков и эффективного продвижения процесса. Правительство рассмотрело этот вопрос во вторник в закрытой части заседания. Проект распоряжения касался выделения средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

В министерстве не раскрыли информацию о привлеченном консультанте и размере выделенного финансирования, поскольку проект распоряжения имеет статус документа ограниченного доступа.

Как сообщалось ранее, оборот концерна airBaltic в 2025 году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна сократились в 2,7 раза - до 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании финансового инвестора, датского предпринимателя Ларса Тусена, Aircraft Leasing 1 - 1,62%, еще 0,01% акций принадлежат другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

С учетом финансовых результатов 2025 года и текущей рыночной ситуации airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник привлечения капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.

В отчете также отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком. Согласно текущим прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

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