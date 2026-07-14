Минсообщения наняло секретного юриста для реформы airBaltic, которой опять нужны деньги
Министерство сообщения наняло юриста-консультанта для реформы модели airBaltic — детали засекречены. Тем временем авиакомпания заморозила планы IPO и признала, что зимой 2026/2027 ей понадобится еще 100-150 млн евро.
В министерстве пояснили, что юридическая экспертиза необходима для оценки правовых аспектов совершенствования деятельности компании, выработки возможных решений и обеспечения соответствия дальнейших решений интересам государства.
Министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что качественная юридическая поддержка является важной предпосылкой для принятия юридически обоснованных решений, отвечающих интересам государства, снижения возможных рисков и эффективного продвижения процесса. Правительство рассмотрело этот вопрос во вторник в закрытой части заседания. Проект распоряжения касался выделения средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".
В министерстве не раскрыли информацию о привлеченном консультанте и размере выделенного финансирования, поскольку проект распоряжения имеет статус документа ограниченного доступа.
Как сообщалось ранее, оборот концерна airBaltic в 2025 году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна сократились в 2,7 раза - до 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании финансового инвестора, датского предпринимателя Ларса Тусена, Aircraft Leasing 1 - 1,62%, еще 0,01% акций принадлежат другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.
С учетом финансовых результатов 2025 года и текущей рыночной ситуации airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник привлечения капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете компании.
В отчете также отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком. Согласно текущим прогнозам руководства, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.