Девушка увидела красавца в аэропорту и попросила интернет найти его - спустя два дня он встретил ее с цветами

По словам Грейс, после знакомства они с Саймоном начали постоянно переписываться. В это время девушка находилась во Флориде и должна была вернуться в Кливленд 10 июля. В аэропорту ее ждал неожиданный сюрприз. Когда Грейс вышла к встречающим, она увидела Саймона с букетом цветов. Рядом находился плакат с приветствием и шутливой надписью о том, что аэропорт помог пассажирке не только успеть на самолет, но и испытать чувства.