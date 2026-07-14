Девушка увидела красавца в аэропорту и попросила интернет найти его - спустя два дня он встретил ее с цветами
Случайная встреча в аэропорту Кливленда превратилась в романтическую историю, за которой начали следить тысячи пользователей соцсетей. Пассажирка по имени Грейс заметила привлекательного сотрудника технической службы, но не успела с ним познакомиться. Тогда девушка решила разыскать незнакомца с помощью интернета - и неожиданно добилась успеха.
Все произошло 8 июля, когда Грейс находилась на борту самолета авиакомпании Frontier Airlines в международном аэропорту Кливленда Хопкинс. Рядом с ее местом работал сотрудник технической службы. Девушка улыбнулась мужчине и хотела передать ему свой номер телефона, однако он был занят, а самолет вскоре отправился в рейс.
Грейс не знала ни имени незнакомца, ни каких-либо других сведений о нем. Вероятность найти его казалась минимальной, но девушка опубликовала сообщение на Reddit.
Она написала, что заметила у своего места очень красивого сотрудника аэропорта, не увидела у него обручального кольца и хотела бы познакомиться, если он не против. Грейс надеялась, что публикацию случайно увидит кто-то из коллег мужчины и поможет установить его личность.
Однако пост быстро распространился по интернету и привлек гораздо больше внимания, чем ожидала его автор. Историей заинтересовались сотрудники аэропорта. Им удалось выяснить, что загадочного мужчину зовут Саймон, после чего молодых людей связали друг с другом.
По словам Грейс, после знакомства они с Саймоном начали постоянно переписываться. В это время девушка находилась во Флориде и должна была вернуться в Кливленд 10 июля. В аэропорту ее ждал неожиданный сюрприз. Когда Грейс вышла к встречающим, она увидела Саймона с букетом цветов. Рядом находился плакат с приветствием и шутливой надписью о том, что аэропорт помог пассажирке не только успеть на самолет, но и испытать чувства.
Увидев мужчину, которого еще два дня назад пыталась разыскать через интернет, девушка не смогла сдержать смех и удивление. Сотрудники аэропорта сняли их встречу на видео, а романтическая история получила широкое освещение в американских СМИ.
Представитель аэропорта Меган О'Коннелл рассказала People, что сотрудники увидели возможность помочь девушке и решили ею воспользоваться. По ее словам, аэропортам не каждый день приходится превращать несостоявшееся знакомство в настоящее.
Сама Грейс призналась, что совершенно не ожидала такого развития событий. Она предполагала, что на сообщение, возможно, откликнется один из сотрудников аэропорта, который просто сообщит имя мужчины. Вместо этого девушке начали поступать запросы на интервью, а за ее знакомством с Саймоном стали следить люди по всей стране.
Грейс считает, что история вызвала такой интерес, поскольку на фоне тревожных мировых событий людям особенно хочется видеть добрые новости. По ее словам, пользователи искренне хотели помочь ей найти возможную любовь. Некоторые, впрочем, забежали слишком далеко. Одна женщина даже предложила организовать Грейс и Саймону свадьбу. Девушка поблагодарила ее, но напомнила, что они только познакомились и пока не стоит планировать их совместное будущее.