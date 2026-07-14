Латвийские вузы провалились в рейтинге - не вошли даже в 750 лучших, в отличие от Эстонии и Литвы
Латвия оказалась аутсайдером Балтии в рейтинге QS World University Rankings 2027: ни один латвийский вуз не вошел даже в топ-750.
В июне был опубликован новейший глобальный рейтинг университетов "QS World University Rankings 2027" (QS) - один из самых престижных в мире. В этом году в него вошли более 1500 университетов из 106 стран. Уже 15-й год подряд первое место занимает Массачусетский технологический институт, далее следуют Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. В первую пятерку входят также Гарвардский и Оксфордский университеты.
Между тем, рейтинг демонстрирует неприятную тенденцию в латвийском высшем образовании, так как Латвия по его уровню по-прежнему значительно отстает от своих балтийских соседей. Ведущие университеты Эстонии и Литвы занимают в рейтинге существенно более высокие позиции, в то время как ни один латвийский вуз не вошел даже в 750 лучших, сообщает Diena.
Рейтинг QS составляется не только по количеству научных публикаций - оценивается также академическая репутация, отзывы работодателей, цитируемость научных публикаций, международное сотрудничество, доля иностранных преподавателей и студентов, конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Рейтинг оценивает как академические успехи, так и международную узнаваемость и привлекательность для студентов, исследователей и работодателей.
Рейтинг QS показывает, что системы высшего образования стран Балтии развиваются с разной скоростью. Всего в рейтинг включено 13 балтийских вузов. В списке доминирует Литва с шестью университетами, из эстонских вузов в рейтинг вошли четыре, тогда как из латвийских высших учебных заведений в число 1500 лучших вузов мира сумели пробиться лишь три. При этом один вуз - Латвийский университет бионаук и технологий - в этом году из рейтинга выбыл, в то время как Эстонский университет естественных наук был включен в него впервые. Из четырех балтийских вузов, вошедших в 700 лучших, - два эстонских и два литовских. У Латвии в этой группе нет ни одного вуза.
В конкуренции балтийских университетов наивысший результат уже более десяти лет демонстрирует Эстония. Тартуский университет в этом году занимает 367-е место в мире, сохраняя значительный отрыв от остальных балтийских вузов. Хотя по сравнению с прошлым годом он опустился на пять позиций, его преимущество над латвийскими вузами остается значительным. На втором месте в Балтии - Вильнюсский университет (465-е место), на третьем - Таллинский технический университет (600-е место). Литва в этом году продемонстрировала особенно стремительный прогресс: Каунасский технологический университет поднялся до 696-го места, а Vilnius TECH - из группы 851-900 мест перешел в группу 791-800 мест.