Латвийские вузы провалились в рейтинге - не вошли даже в 750 лучших, в отличие от Эстонии и Литвы

Рейтинг QS показывает, что системы высшего образования стран Балтии развиваются с разной скоростью. Всего в рейтинг включено 13 балтийских вузов. В списке доминирует Литва с шестью университетами, из эстонских вузов в рейтинг вошли четыре, тогда как из латвийских высших учебных заведений в число 1500 лучших вузов мира сумели пробиться лишь три. При этом один вуз - Латвийский университет бионаук и технологий - в этом году из рейтинга выбыл, в то время как Эстонский университет естественных наук был включен в него впервые. Из четырех балтийских вузов, вошедших в 700 лучших, - два эстонских и два литовских. У Латвии в этой группе нет ни одного вуза.