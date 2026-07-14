Латвийская сметана с русским названием озадачила покупателей: где ее производят на самом деле

"Увидел в магазине такую картину и стало интересно, как это возможно. В магазине Mix Markt на улице Деглава продается сметана с довольно необычным названием - Милочка. Насколько я понимаю, она произведена в Германии на экспорт, но дальше на упаковку наклеена белая этикетка с надписью "Сметана ZELTA 20%", где уже указано, что продукт изготовлен на Jaunpils pienotava в Тукумском крае", - рассказал зритель.