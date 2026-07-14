Некоторым жителям Латвии неожиданно увеличили налог на недвижимость. В чем причина?
В ответ на обеспокоенность жителей, получивших в последнее время уведомления о перерасчете налога на недвижимость (NĪN), Национальное управление культурного наследия (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde - NKMP) объяснило: увеличение суммы налога вызвано изменениями в правилах кадастровой оценки и отменой налоговой льготы.
Отменили льготу
NKMP поясняет возникшее недоразумение, связанное с предположением, что объектам недвижимости якобы неожиданно был присвоен статус памятника культуры, что привело к увеличению налога на недвижимость.
NKMP не устанавливает налоговую систему и не рассчитывает налог на недвижимость. Управление не участвует в установлении налоговых ставок, расчете кадастровой стоимости или взимании налога - это входит в компетенцию Государственной земельной службы (VZD) и самоуправлений.
Статус охраняемого государством памятника культуры не присваивается внезапно. Ни один объект не получает такой статус неожиданно и без предварительных обсуждений с владельцем. Также этот статус не отменяется, если только объект полностью не утратил свою историко-культурную ценность.
Ведомство объясняет, что полученные уведомления о перерасчете налога связаны с изменениями в правилах Кабинета министров №103 "Правила кадастровой оценки". Поправками 2024 года была отменена налоговая льгота (коэффициент 0,7), связанная со статусом культурного наследия. Ранее она применялась к застроенным земельным участкам, расположенным на территориях архитектурных (градостроительных) памятников и в охранных зонах памятников культуры.
Таким образом, налог вырос потому, что государство перестало применять действовавшую ранее льготу, а не потому, что на объект были наложены новые ограничения. NKMP никаких изменений в статусе объектов не проводило.
Поправки 2024 года были приняты без участия NKMP
В управлении обращают внимание, что при разработке и принятии упомянутых поправок к правилам Кабинета министров, которые напрямую затрагивают жителей исторически и культурно значимых территорий и их охранных зон, мнение NKMP не запрашивалось.
В NKMP выражают сожаление в связи со сложившейся ситуацией, поскольку она дискредитирует саму идею охраны культурного наследия, создавая у жителей ложное впечатление, что сохранение историко-культурных ценностей является своего рода финансовым наказанием.
NKMP пригласило Государственную земельную службу и Рижское самоуправление к обсуждению, чтобы найти возможные механизмы компенсации и предотвратить дальнейшее возникновение подобных недоразумений.