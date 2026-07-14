Сайты перегружают, компании взламывают: бизнесу в Латвии советуют готовиться к атакам

Организациям необходимо думать не только о предотвращении атаки, но и о ее локализации в случае, если злоумышленнику все же удастся получить первоначальный доступ. Сегментация сети, контроль исходящих потоков данных, управление правами доступа и постоянный мониторинг безопасности могут стать решающими факторами, которые не позволят одному инциденту перерасти в масштабный взлом инфраструктуры. "Кибербезопасность - это не проект, который можно однажды завершить. Это постоянная адаптация к меняющимся угрозам. Главное не предполагать, что инцидент не может произойти, а обеспечить способность компании вовремя его заметить, ограничить последствия и восстановить работу с минимальным ущербом для бизнеса", - подчеркивает Дмитрий Никитин.