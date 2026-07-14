Сайты перегружают, компании взламывают: бизнесу в Латвии советуют готовиться к атакам
Публично прозвучавшие в последние недели сообщения о киберинцидентах в Латвии вновь подтверждают, что кибератаки стали реальностью, с которой приходится считаться каждому предприятию. Они затрагивают компании и учреждения самых разных отраслей, а их последствия выходят далеко за пределы технологической среды, угрожая непрерывности работы бизнеса и доверию клиентов.
"Ни одна организация не защищена только потому, что работает в определенной отрасли или внедрила отдельные решения в сфере безопасности. Современные атаки редко основываются на одной уязвимости - они используют целую цепочку событий. Первоначальная уязвимость является лишь первым шагом, а дальнейшему проникновению способствует возможность злоумышленников свободно перемещаться внутри системы, связываться с внешними ресурсами и постепенно получать доступ ко все более критически важным элементам инфраструктуры. Поэтому сегодня одной регулярной установки обновлений программного обеспечения уже недостаточно", - подчеркивает технический директор Tet Дмитрий Никитин.
Наблюдения Tet показывают, что интенсивность кибератак продолжает расти с каждым годом. По сравнению с первым полугодием прошлого года, в этом году на 6% увеличилось число атак, направленных на перегрузку сайтов и других онлайн-сервисов, чтобы сделать их недоступными для пользователей. Речь идет о DDoS-атаках.
Количество особенно масштабных и технически сложных DDoS-атак мощностью свыше 50 Гбит/с за год выросло более чем в 13 раз. В этом году также увеличилось число атак типа Carpet Bombing, при которых злоумышленники пытаются одновременно перегрузить не одну систему, а целую сеть, что значительно усложняет защиту.
Высокая активность злоумышленников заметна и в статистике безопасности электронной почты. Данные Tet свидетельствуют, что почти 60% из более чем 80 миллионов электронных писем, обработанных в первом полугодии, составлял спам.
Почти четверть писем, или 24,5%, поступила из источников, включенных в международные списки блокировки. При этом зараженные вирусами сообщения составляют сравнительно небольшую часть угроз, поскольку сегодня значительно больший риск представляют фишинговые атаки.
В таких случаях важную роль играют решения для фильтрации интернет-трафика, которые блокируют доступ к известным мошенническим и фишинговым сайтам. В первом полугодии этого года системы безопасности Tet заблокировали более 103 тысяч таких попыток мошенничества.
Дмитрий Никитин отмечает, что для компаний главный вопрос теперь заключается не в том, станут ли они целью кибератаки, а в том, насколько хорошо они будут готовы к такому сценарию.
Организациям необходимо думать не только о предотвращении атаки, но и о ее локализации в случае, если злоумышленнику все же удастся получить первоначальный доступ. Сегментация сети, контроль исходящих потоков данных, управление правами доступа и постоянный мониторинг безопасности могут стать решающими факторами, которые не позволят одному инциденту перерасти в масштабный взлом инфраструктуры. "Кибербезопасность - это не проект, который можно однажды завершить. Это постоянная адаптация к меняющимся угрозам. Главное не предполагать, что инцидент не может произойти, а обеспечить способность компании вовремя его заметить, ограничить последствия и восстановить работу с минимальным ущербом для бизнеса", - подчеркивает Дмитрий Никитин.