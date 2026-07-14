Правительство Латвии поддержало запрет на импорт одежды, игрушек и книг из Беларуси и России

Согласно пояснительной записке, с 2022 года объем импорта из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%. Если в 2022 году его стоимость превышала 2,1 млрд евро, то в 2025 году она составила 193 млн евро, или 0,8% от общего объема импорта товаров в Латвию. Планируемый запрет затронет сравнительно небольшую часть импорта. В 2025 году книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь составили около 12,5 млн евро, или 6,5% импорта из России и Беларуси, что соответствует примерно 0,05% общего импорта Латвии.