Правительство Латвии поддержало запрет на импорт одежды, игрушек и книг из Беларуси и России
Во вторник правительство поддержало разработанный Министерством иностранных дел (МИД) законопроект, предусматривающий введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров происхождением из России и Беларуси.
Поправки планируется включить в Закон о поддержке гражданского населения Украины, чтобы продолжить сокращение экономических связей Латвии с обеими странами.
Законопроект разработан по поручению Кабинета министров. Он предусматривает запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых являются Россия или Беларусь.
Точный перечень запрещенных товаров будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов Комбинированной номенклатуры Европейского союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров из России и Беларуси, так и на импорт товаров происхождением из этих стран через другие третьи государства. При этом транзит через территорию Латвии в другие государства - члены Европейского союза ограничиваться не будет.
В МИД отмечают, что цель законопроекта - сократить возможности получать доходы от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Одновременно он рассматривается как дополнение к уже действующим санкциям и торговым ограничениям Европейского союза в отношении России и Беларуси.
Согласно пояснительной записке, с 2022 года объем импорта из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%. Если в 2022 году его стоимость превышала 2,1 млрд евро, то в 2025 году она составила 193 млн евро, или 0,8% от общего объема импорта товаров в Латвию. Планируемый запрет затронет сравнительно небольшую часть импорта. В 2025 году книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь составили около 12,5 млн евро, или 6,5% импорта из России и Беларуси, что соответствует примерно 0,05% общего импорта Латвии.
По оценке государства, действие запрета сильнее всего затронет предприятия оптовой торговли, которым придется искать новых поставщиков и пересматривать договоры закупок. В отдельных отраслях также возможен рост цен и увеличение сроков поставок, однако правительство считает, что эти товары могут быть заменены продукцией из других стран.
В то же время в пояснительной записке отмечается, что национальный запрет на импорт не сможет полностью остановить попадание таких товаров на рынок Латвии. Если товары происхождением из России или Беларуси уже выпущены в свободное обращение в другом государстве - члене Европейского союза, они могут и дальше поступать в Латвию в соответствии с принципами единого рынка ЕС.
Поэтому правительство подчеркивает, что предлагаемые меры имеют также политико-сигнальное значение, побуждая сокращать потребление товаров государств-агрессоров.
Законопроект предусматривает, что влияние запрета на общественную безопасность и экономику будет оцениваться ежегодно. Первый доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, чтобы принять решение о дальнейшем применении регулирования.
Окончательное решение по поправкам предстоит принять Сейму.