За такие деньги можно только проект нарисовать: Элксниньш о господдержке на строительство убежищ в регионах

Как Андрей Элксниньш заявил журналистам во вторник, на эту проблему представителям правительства на выездном заседании Кабинета министров в Резекненском крае указали руководители местных самоуправлений. По мнению мэра Даугавпилса, программа не может быть реализована, поскольку предусмотренное финансирование составляет 42 000 евро на один объект. За такую сумму можно разработать только проектную документацию, а итоговая сумма в три-четыре раза больше, учитывая нормативы, которые должны выполнить строители.