В Валмиере из-за снаряда времен Второй мировой войны эвакуировали 40 человек

В понедельник в Валмиере, на улице Грауду, во время земляных работ был найден взрывоопасный снаряд времен Второй мировой войны. Жители домов, находящихся в радиусе возможной ударной волны, были оповещены, а 40 человек эвакуированы. Ответственные службы оцепили территорию и вызвали специалистов Национальных вооруженных сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, которые вывезли взрывоопасный предмет для обезвреживания.