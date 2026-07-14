В Валмиере саперы обезвредили найденный при раскопках боеприпас.
В Латвии
Сегодня 17:22
В Валмиере из-за снаряда времен Второй мировой войны эвакуировали 40 человек
Во время земляных работ в Валмиере обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы местные жители.
В понедельник в Валмиере, на улице Грауду, во время земляных работ был найден взрывоопасный снаряд времен Второй мировой войны. Жители домов, находящихся в радиусе возможной ударной волны, были оповещены, а 40 человек эвакуированы. Ответственные службы оцепили территорию и вызвали специалистов Национальных вооруженных сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, которые вывезли взрывоопасный предмет для обезвреживания.
После этого эвакуированные жители смогли вернуться в свои дома, а движение на участке улицы Грауду было восстановлено, сообщили в самоуправлении.