Климатический кризис уже в Латвии: жителей призывают зажечь свечи в память о жертвах

"Этот день памяти напоминает, что изменение климата - не абстрактный сценарий будущего. Оно уже сегодня влияет на жизнь людей по всей Европе, в том числе в Латвии. Мы не можем предотвратить все климатические катастрофы, но можем гораздо лучше к ним подготовиться. Это означает продолжать сокращать выбросы, разумнее планировать города, создавать зеленые зоны, адаптировать инфраструктуру и принимать в повседневной жизни решения, которые помогают уменьшить последствия климатических изменений", - сказала посол Европейского климатического пакта в Латвии Лаура Треймане.