Климатический кризис уже в Латвии: жителей призывают зажечь свечи в память о жертвах
Уже четвертый год подряд 15 июля во всем Европейском союзе отмечается День памяти жертв глобального климатического кризиса. Влияние климатических изменений становится все заметнее и в Латвии - растет риск экстремальных погодных явлений, чаще происходят волны жары и интенсивные ливни. Этот день посвящен людям, которые погибли или пострадали в результате природных катастроф, вызванных изменением климата.
День памяти был учрежден совместно Европейской комиссией, Европейским парламентом и Советом Европейского союза. Дата выбрана в память об одном из самых трагических дней разрушительных наводнений 2021 года, которые сильнее всего затронули Германию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Тогда погибли более 240 человек, а ущерб составил миллиарды евро.
Хотя изменение климата является глобальной проблемой, его последствия все чаще ощущают и местные сообщества, отмечает посол Европейского климатического пакта в Латвии Лаура Треймане. В Европе и других регионах мира растут частота и интенсивность волн жары, продолжительных засух, экстремальных ливней, наводнений и других стихийных бедствий, связанных с погодой. Они влияют на здоровье людей, жилье, инфраструктуру, предпринимательство и природные экосистемы.
Все заметнее последствия климатических изменений становятся и в Латвии. В последние годы чаще наблюдаются интенсивные осадки, локальные наводнения и продолжительные периоды жары. Растет риск лесных пожаров, а на побережье Балтийского моря продолжается размывание берегов, пояснила Лаура Треймане. Эти процессы показывают, что адаптация к изменению климата и превентивные меры приобретают все большее значение как на уровне государства и самоуправлений, так и для каждого жителя.
"Этот день памяти напоминает, что изменение климата - не абстрактный сценарий будущего. Оно уже сегодня влияет на жизнь людей по всей Европе, в том числе в Латвии. Мы не можем предотвратить все климатические катастрофы, но можем гораздо лучше к ним подготовиться. Это означает продолжать сокращать выбросы, разумнее планировать города, создавать зеленые зоны, адаптировать инфраструктуру и принимать в повседневной жизни решения, которые помогают уменьшить последствия климатических изменений", - сказала посол Европейского климатического пакта в Латвии Лаура Треймане.
В честь Дня памяти жертв глобального климатического кризиса 15 июля в Брюсселе состоится экспертная дискуссия о предотвращении климатических катастроф, защите местных сообществ и укреплении устойчивости к экстремальным погодным явлениям. Одновременно в сообществах Европейского климатического пакта по всей Европе пройдут памятные и информационные мероприятия.
Всех желающих призывают в среду, 15 июля, посвятить минуту размышлениям, зажечь памятную свечу или принять участие в одной из инициатив, направленных на смягчение последствий климатических изменений и укрепление устойчивости общества.