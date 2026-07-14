Последняя бутылка любимого кефира стала для жительницы Латгале символом проблем регионов

Она напомнила, что 10 июля сельскохозяйственный кооператив Viļāni прекратил производство кефира из-за его нерентабельности. "Конечно, жаль, но сравнительно небольшим производителям трудно выйти на рынок и удержаться на нем", - отметила она. По словам Зирнини, эта покупка напомнила ей еще один исчезнувший вкус детства - сгущенное молоко Резекненского молочного комбината. "Моя последняя банка оставалась у меня еще несколько лет после закрытия комбината. Она долго хранилась в деревне, и мне казалось, что внутри уже ничего хорошего быть не может. Но как же я ошибалась! Это было нечто!" - вспоминает она.