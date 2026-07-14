Последняя бутылка любимого кефира стала для жительницы Латгале символом проблем регионов
Последняя бутылка кефира из Виляны стала для жительницы Резекне поводом заговорить о гораздо более серьезной проблеме. По ее словам, вместе с исчезновением местных продуктов Латвия теряет рабочие места, традиции и будущее регионов.
Известная латвийская деятель культуры и многолетний руководитель концертного зала Gors в Резекне Диана Зирниня опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях после прекращения производства кефира кооператива Viļāni. По ее словам, исчезновение таких продуктов означает потерю не только привычных вкусов, но и части экономики регионов.
Она напомнила, что 10 июля сельскохозяйственный кооператив Viļāni прекратил производство кефира из-за его нерентабельности. "Конечно, жаль, но сравнительно небольшим производителям трудно выйти на рынок и удержаться на нем", - отметила она. По словам Зирнини, эта покупка напомнила ей еще один исчезнувший вкус детства - сгущенное молоко Резекненского молочного комбината. "Моя последняя банка оставалась у меня еще несколько лет после закрытия комбината. Она долго хранилась в деревне, и мне казалось, что внутри уже ничего хорошего быть не может. Но как же я ошибалась! Это было нечто!" - вспоминает она.
По мнению Зирнини, исчезновение подобных продуктов имеет гораздо более глубокие последствия. "Вместе с такими продуктами исчезают не только вкусы. Исчезают рабочие места, навыки, традиции и часть экономики наших регионов", - подчеркнула она.
Она также рассуждает о том, какие меры могли бы помочь региональным производителям не только выжить, но и развиваться. "Хочется надеяться, что сниженная ставка НДС сможет в чем-то помочь, а, возможно, в будущем стоит сделать ее применение дифференцированным. Небольшим производителям и кооперативным предприятиям пищевой переработки необходима поддержка для инвестиций и мер по экономии ресурсов", - считает она.
В завершение Зирниня подчеркнула, что многое зависит и от самих покупателей. "Хотя при государственных закупках можно отдавать предпочтение продукции Латвии, все начинается с нас самих, когда мы открываем свои кошельки", - заключила она.