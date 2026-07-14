Итоги централизованных экзаменов: математика подвела тысячи латвийских школьников
Предварительные итоги централизованных экзаменов: почти 3000 старшеклассников не справились с математикой, а лучший результат среди естественных наук показала химия — 53,2%. При этом результаты по латышскому и английскому языкам заметно улучшились.
Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с 2024/2025 учебным годом существенно не изменились, свидетельствуют предварительные результаты экзаменов. Выпускники основной школы в этом году сдавали централизованные экзамены по математике и латышскому языку, а также мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Для сдачи экзамена школьникам нужно было набрать не менее 15%.
На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 56,2%, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее. На экзамене по математике средняя оценка составила 54,8%, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.
Минимальный порог на экзамене по математике не преодолели 750 школьников, на экзамене по латышскому языку - 150 школьников. По меньшей мере один экзамен не сдали 818 учеников.
Выпускники средних школ сдавали пять обязательных экзаменов - по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и по одному углубленному курсу. Для сдачи экзаменов школьникам необходимо было набрать не менее 20%. По сравнению с предыдущим годом в средних школах улучшились результаты централизованных экзаменов по латышскому и английскому языкам на оптимальном уровне. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 58,9%, по английскому языку - 67,3%.
Более низкие результаты старшеклассники показали на экзамене по математике - 42,4%. По сравнению с экзаменами по латышскому и английскому языкам число не сдавших экзамен по математике значительно больше - 2591 школьник не набрал минимальную оценку, из них 1599 - учащиеся 11-х классов и воспитанники профессиональных учебных заведений. Экзамен по математике на оптимальный уровень также не сдали 660 учащихся 12-х классов программ дистанционного обучения и 332 учащихся 12-х классов общеобразовательных средних школ и гимназий.
На экзаменах высшего уровня улучшились результаты по латышскому языку и литературе, английскому языку, немецкому языку, биологии, физике, химии, истории, социальным наукам, программированию, дизайну и технологиям, культуре и искусству.
В этом году старшеклассники впервые в обязательном порядке должны были сдавать один из централизованных экзаменов на оптимальный уровень в области естественных наук. Самый высокий средний результат школьники показали на экзамене по химии - 53,2%.
В этом году в основных школах в рамках централизованных экзаменов и мониторинговых работ оценивалось 47 647 работ, а в средних школах в рамках централизованных экзаменов - 74 646 работ.