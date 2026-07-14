Итоги централизованных экзаменов: математика подвела тысячи латвийских школьников

Более низкие результаты старшеклассники показали на экзамене по математике - 42,4%. По сравнению с экзаменами по латышскому и английскому языкам число не сдавших экзамен по математике значительно больше - 2591 школьник не набрал минимальную оценку, из них 1599 - учащиеся 11-х классов и воспитанники профессиональных учебных заведений. Экзамен по математике на оптимальный уровень также не сдали 660 учащихся 12-х классов программ дистанционного обучения и 332 учащихся 12-х классов общеобразовательных средних школ и гимназий.