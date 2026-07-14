PTAC проверил, действительно ли латвийские магазины снизили цены на еду после уменьшения налога

Напомним, что с 1 июля 2026 года ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца в Латвии была снижена с 21% до 12%. Цель этой меры - смягчить влияние роста цен на продукты питания для жителей страны и обеспечить, чтобы снижение налога максимально отразилось на конечной цене для покупателей.