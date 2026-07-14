PTAC проверил, действительно ли латвийские магазины снизили цены на еду после уменьшения налога
Центр защиты прав потребителей (PTAC) пришел к выводу, что после введения пониженной ставки НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы торговцы в целом соблюдают новые требования. Нарушения были выявлены лишь в 7 из 64 проверок.
Проверки проводились в начале июля и показали, что крупнейшие торговые сети корректно применяют пониженную ставку НДС в размере 12%. Отдельные ошибки в основном были зафиксированы у небольших торговых предприятий.
В PTAC подчеркивают, что цель проверок на данном этапе - не оценивать добросовестность продавцов, а убедиться, что к товарам применяется правильная ставка НДС. В случаях выявления нарушений торговцы были проинформированы о требованиях и призваны устранить недостатки.
"Результаты проверок показывают, что торговцы в целом успешно адаптировались к новым правилам и правильно применяют пониженную ставку НДС. Однако если потребители замечают обратное, мы призываем сообщать нам об этом", - заявила директор PTAC Зайга Лиепиня.
PTAC рекомендует покупателям обращать внимание на ценники и кассовые чеки, проверяя, что к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам применяется ставка НДС в размере 12%. Пониженная ставка распространяется и на товары, продаваемые по акции, если они входят в указанные группы продуктов.
Для того чтобы снижение налога действительно отражалось на конечных ценах для покупателей, Министерство экономики создало инициативу Godīgs PVN samazinātājs ("Честный участник снижения НДС"). К ней могут присоединиться компании, которые обязуются полностью переносить снижение НДС в розничные цены и получают право использовать специальный знак инициативы.
Напомним, что с 1 июля 2026 года ставка НДС на хлеб, молоко, свежее мясо птицы и яйца в Латвии была снижена с 21% до 12%. Цель этой меры - смягчить влияние роста цен на продукты питания для жителей страны и обеспечить, чтобы снижение налога максимально отразилось на конечной цене для покупателей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жителей Латвии попросили особо не радоваться снижению цен на еду - впереди их может ждать одна неприятность.