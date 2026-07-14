Вывоз отходов в Риге подешевеет - опубликованы новые тарифы по всем зонам

В первой зоне плата за вывоз несортированных бытовых отходов с НДС снизится с 33,84 до 33,41 евро, а за биоотходы - с 20,30 до 20,05 евро. Во второй зоне тариф на несортированные отходы уменьшится с 34,18 до 33,76 евро, на биоотходы - с 20,51 до 20,26 евро. В третьей зоне стоимость снизится с 30,37 до 29,89 евро и с 18,22 до 17,93 евро соответственно. В четвертой зоне плата за несортированные отходы уменьшится с 33,15 до 32,73 евро, а за биоотходы - с 19,89 до 19,64 евро.