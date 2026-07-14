Алексей Росликов пообещал вернуться в Латвию и намерен стать президентом

На вопрос, вернется ли Росликов в Латвию и в том случае, если партии не удастся пройти в 15-й Сейм, Чулкова не дала конкретного ответа, отметив, что партия даже не рассматривает вариант, при котором она не получит на выборах поддержку не менее 5% избирателей.