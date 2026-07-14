Алексей Росликов пообещал вернуться в Латвию и намерен стать президентом
Бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов, уехавший в Беларусь и объявленный в розыск в Латвии, заявил о намерении вернуться в страну сразу после выборов в Сейм, чтобы продолжить политическую деятельность. Об этом сообщила председатель правления партии "За стабильность" Светлана Чулкова.
Алексей Росликов баллотируется в списке партии "За стабильность" по Риге под вторым номером. Как сообщила Чулкова, 4 октября он вернется в Латвию, чтобы "незамедлительно продолжить политическую работу вместе с командой партии".
На вопрос, вернется ли Росликов в Латвию и в том случае, если партии не удастся пройти в 15-й Сейм, Чулкова не дала конкретного ответа, отметив, что партия даже не рассматривает вариант, при котором она не получит на выборах поддержку не менее 5% избирателей.
Сам Росликов заявил, что выборы - это не финиш, а начало нового этапа. "Уже 4 октября я буду в Латвии, чтобы продолжить работу на благо наших избирателей. У нашей команды есть четкое видение и решимость защищать интересы людей конкретными делами, а не пустыми обещаниями", - подчеркнул Росликов.
"Когда люди мне дадут свою защиту и свою поддержку, этого будет достаточно, чтобы вернуть меня из изгнания", - заявил Росликов в соцсетях. Он добавил, что подтвержден своей партией как кандидат в президенты Латвии, а Светлана Чулкова - в премьер-министры.
Партия отмечает, что независимо от результатов выборов ее приоритетом останется активная работа на благо общества, регулярный диалог с жителями и последовательная реализация своей программы. В "За стабильность" считают, что возвращение Росликова в Латвию станет важным началом следующего этапа работы, главной задачей которого будет представление интересов избирателей и достижение практических решений по важным для страны вопросам.
Также сообщалось, что в конце мая Рижская дума приняла решение аннулировать депутатский мандат Росликова. Такое решение было принято потому, что в течение трех месяцев он пропустил более половины заседаний думы. Кроме того, Рижский городской суд Латгальского предместья постановил изменить меру пресечения уехавшему в Беларусь Росликову, избрав в отношении него меру пресечения в виде ареста.