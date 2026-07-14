Латвия поддержала предложение лишить МОК европейских денег за допуск спортсменов из России

Возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования происходило постепенно. На летних Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх 2026 года отдельные российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов. Перед зимними Играми в Италии россияне благодаря решениям Спортивного арбитражного суда добились возможности вернуться к соревнованиям в отдельных видах спорта. Позже последовало решение допустить к участию молодежные сборные России и Беларуси, а затем была отменена и сама дисквалификация.