Латвия поддержала предложение лишить МОК европейских денег за допуск спортсменов из России
Латвия присоединилась к инициативе Эстонии, которая призывает Евросоюз прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций, допустивших возвращение представителей России.
В начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что отменяет дисквалификацию России, что может позволить ее спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2028 года. В октябре 2023 года в связи с полномасштабным вторжением в Украину МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России. После решения, принятого 7 июля, эта дисквалификация больше не действует.
Возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования происходило постепенно. На летних Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх 2026 года отдельные российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов. Перед зимними Играми в Италии россияне благодаря решениям Спортивного арбитражного суда добились возможности вернуться к соревнованиям в отдельных видах спорта. Позже последовало решение допустить к участию молодежные сборные России и Беларуси, а затем была отменена и сама дисквалификация.
После решения МОК об отмене дисквалификации России с инициативой выступило Министерство культуры Эстонии. Оно направило письмо в Европейскую комиссию с предложением лишить Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций финансирования Европейского союза.
"В нынешней ситуации невозможно понять решения, которые позволяют агрессору вернуться в международный спорт так, будто ничего не произошло. Пока в Украине продолжается война и страдают невинные люди, мы не можем нормализовать ситуацию через спорт. Европа должна занять четкую позицию - ее финансовая поддержка не должна поступать организациям, решения которых противоречат нашим ценностям и нашей ответственности перед Украиной", - приводятся слова министра культуры Эстонии Хейди Пурга.
К инициативе Эстонии присоединились несколько стран, в том числе Латвия, сообщает "Латвийское телевидение". "Мы поддерживаем связь с соседними странами. Участвуем в уточнении текста этого письма. Мы подтвердили готовность подписать его, и в ближайшее время это будет сделано", - сказала министр образования и науки Илзе Индриксоне.
Сообщается, что инициативу Эстонии также поддерживает блок стран Северной Европы.
При этом неизвестно, какой объем финансирования Международный олимпийский комитет и такие организации, как Международная федерация фехтования и Международная федерация плавания, которые ранее разрешили возвращение спортсменов из России, получают или могут получать из бюджета Европейского союза. Однако спортивные федерации могут претендовать на финансирование через различные инструменты поддержки в рамках проектных программ.