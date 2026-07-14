Как в СССР работала система выездных виз и почему покинуть страну было так сложно
В конце прошлой недели Telegram-канал «Можем объяснить» написал со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах и в администрации президента, что МИД готовит пакет документов для введения выездных виз. По данным канала, в «недружественные» страны туристы смогут ездить только группами и только по утвержденным маршрутам, в остальных странах сохранится возможность свободного индивидуального туризма. Министерство иностранных дел опровергло эту информацию. Представительница ведомства Мария Захарова назвала пост канала «МО» «ахинеей» и «классикой иноагентства». Многие, обсуждая потенциальную возможность введения выездных виз, вспомнили, что подобная практика уже существовала в СССР. Историк Рустам Александер рассказывает, как выглядел этот механизм и кому были доступны поездки за рубеж.
Причин, по которым советское руководство не хотело предоставлять своим гражданам свободу выезда за границу, было немало. Во-первых, власти СССР, который провозгласил себя самой прекрасной страной в мире, опасались, что поездки, особенно в капиталистические государства, позволят советским людям увидеть, насколько лучше, по крайней мере с материальной точки зрения, живут на Западе. Они опасались, что во время таких поездок советские граждане могут поддаться влиянию «капиталистического образа жизни» и привезти его с собой домой. Так, одна московская чиновница отмечала в своем докладе в 1964 году, что «знакомство с извращенными нравами буржуазных стран» во время длительных зарубежных поездок приводило к тому, что в СССР проникали различные «сексуальные извращения, прежде всего гомосексуализм».
Во-вторых, советские власти рассматривали каждого выезжающего за границу как потенциального носителя секретной или иной чувствительной информации. Наконец, сама идея свободного выезда противоречила принципам советской системы управления.
Если человек мог самостоятельно решать, когда и куда ему ехать, это означало, что государство теряло над ним контроль. Такую степень личной свободы советская власть допустить не могла.
Чтобы получить разрешение на туристическую поездку в западные страны, например, в государства Западной Европы, советскому гражданину была необходима практически безупречная биография, незапятнанное прошлое, хорошие связи и, как правило, опыт предыдущих поездок в страны Восточной Европы без каких-либо происшествий. Желающим посетить капиталистическую страну необходимо было заполнить пятистраничную анкету и подробно ответить на вопросы о своей семье, трудовой биографии, существующих нарушениях советского законодательства, а также о родственниках, проживавших за границей.
Им было необходимо получить характеристику от руководителя по месту работы, а также характеристики из партийной и комсомольской организаций. Требовалось и медицинское заключение о состоянии здоровья, получить которое было непросто. Такие справки для поездок за границу выдавали крайне неохотно. Как вспоминал историк Михаил Герман, их было сложно получить даже совершенно здоровым людям: можно было быть годным к военной службе, но оказаться «негодным» для поездки за границу. Отказы в выдаче разрешений на выезд, а также задержки с оформлением документов были настолько обычным явлением, что многие не рассказывали даже своим супругам и родственникам о планах поездки вплоть до самого дня отъезда.
Выездные визы требовались и тем, кто хотел эмигрировать, — получить их было еще сложнее. Единственным формальным основанием для эмиграции, признаваемым советским государством, было воссоединение семьи. Потенциальных эмигрантов часто пытались отговорить от своего решения: убеждали передумать, стыдили, запугивали, а нередко и просто отказывали в выезде. Процесс оформления выездной визы нередко превращался в унизительное, изматывающее и дорогостоящее испытание.
Заявление о выдаче разрешения на выезд необходимо было подать в местное отделение ОВИР (Отдела виз и регистрации) — подразделения МВД, которое нередко работало всего несколько часов в день и в крайне неудобное для посетителей время. Пакет документов был огромным. Прежде всего заявителю необходимо было предоставить приглашение — так называемый «вызов» — от родственников, проживавших за границей. Затем требовалось письменно объяснить причины, по которым заявитель хотел покинуть СССР. После этого нужно было приложить автобиографию, характеристику с места работы, письменное согласие родителей (независимо от возраста заявителя), согласие бывшего супруга или супруги, если человек состоял в разводе, копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке или разводе, дипломов об образовании, свидетельств о смерти родственников, а также фотографии. Этот процесс можно было затягивать практически бесконечно.
Руководитель мог отказаться выдать характеристику, а бывшие супруги, родители или родственники — по идеологическим причинам или просто из мести — могли не дать необходимого согласия.
Всё изменилось 20 мая 1991 года, когда Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР», предоставивший советским гражданам право свободно выезжать за границу. Закон был беспрецедентным, поскольку подобной практики не существовало ни в дореволюционной, ни в советской России. В стране уже вовсю шла перестройка, наступила гласность и политические реформы, и до распада СССР оставалось всего несколько месяцев.
Несмотря на то, что закон поддерживал сам Михаил Горбачев, принять его удалось лишь после нескольких неудачных попыток. В итоге за него проголосовали 320 депутатов Верховного Совета СССР, против высказались 37, еще 32 воздержались. Противники закона утверждали, что страна не сможет позволить себе открыть границы; для реализации реформы потребуются огромные средства, в том числе иностранная валюта: на закупку дополнительных самолетов, печать миллионов заграничных паспортов и строительство новых пограничных пунктов. Другие депутаты предупреждали об угрозе распространения ВИЧ/СПИДа (на тот момент это действительно было серьезной проблемой для мирового сообщества), а также об утечке мозгов. Некоторые советские чиновники в интервью западным газетам даже утверждали, что правительства западноевропейских стран сами просили Москву не торопиться с либерализацией выезда, опасаясь массового притока советских граждан.
После принятия закона советским гражданам больше не требовались выездные визы. Отказать в выдаче заграничного паспорта могли лишь тем, кто находился под следствием, имел доступ к секретной информации в течение последних пяти лет или подлежал призыву на военную службу.
С момента принятия этого закона прошло уже около 35 лет. Многие россияне начали пользоваться свободой передвижения относительно недавно — по крайней мере, в 1990-е и значительную часть нулевых поездки за рубеж для большинства оставались недоступной роскошью. Остается надеяться, что эта свобода передвижения сохранится.