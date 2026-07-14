Как в СССР работала система выездных виз и почему покинуть страну было так сложно

Заявление о выдаче разрешения на выезд необходимо было подать в местное отделение ОВИР (Отдела виз и регистрации) — подразделения МВД, которое нередко работало всего несколько часов в день и в крайне неудобное для посетителей время. Пакет документов был огромным. Прежде всего заявителю необходимо было предоставить приглашение — так называемый «вызов» — от родственников, проживавших за границей. Затем требовалось письменно объяснить причины, по которым заявитель хотел покинуть СССР. После этого нужно было приложить автобиографию, характеристику с места работы, письменное согласие родителей (независимо от возраста заявителя), согласие бывшего супруга или супруги, если человек состоял в разводе, копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке или разводе, дипломов об образовании, свидетельств о смерти родственников, а также фотографии. Этот процесс можно было затягивать практически бесконечно.