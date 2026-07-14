Снижение НДС на продукты в Латвии уже дало эффект - как его оценивают производители и эксперты

В Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания отмечают, что торговые сети заранее подготовились к новому порядку, поэтому переход прошел успешно. По предварительным оценкам, вырос спрос на молочную продукцию, а также на куриное мясо. В то же время покупатели все чаще спрашивают, почему сниженная ставка НДС распространяется лишь на небольшую часть продуктов питания. По мнению представителей отрасли, в будущем следует рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки.