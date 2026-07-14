Снижение НДС на продукты в Латвии уже дало эффект - как его оценивают производители и эксперты
Первые результаты снижения НДС на продукты в Латвии уже заметны: выросли продажи молочной продукции и курятины. Однако экономисты предупреждают, что полностью защитить покупателей от роста мировых цен эта мера не сможет.
Введенная с 1 июля сниженная ставка налога на добавленную стоимость (PVN, НДС) для четырех групп продуктов питания уже дала первые результаты - продажи отдельных категорий товаров выросли, а внедрение новой меры прошло без существенных сложностей, сообщают "360TV Ziņas".
В Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания отмечают, что торговые сети заранее подготовились к новому порядку, поэтому переход прошел успешно. По предварительным оценкам, вырос спрос на молочную продукцию, а также на куриное мясо. В то же время покупатели все чаще спрашивают, почему сниженная ставка НДС распространяется лишь на небольшую часть продуктов питания. По мнению представителей отрасли, в будущем следует рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки.
Однако эксперты предупреждают, что более низкий НДС не сможет полностью защитить потребителей от влияния мирового рынка. Если цены на продукты питания продолжат расти на международных рынках, подорожание будет ощущаться и в Латвии, хотя и в меньшей степени.
"Нам необходимо думать об экономическом росте в целом, чтобы развитие экономики продолжалось, а доходы жителей росли. В Латвии цены все же высокие", - отметил экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
По оценкам, сниженная ставка НДС приведет к сокращению доходов государственного бюджета примерно на 32 млн евро. Экономисты допускают, что этот недополученный доход придется компенсировать за счет повышения других налогов или ставки НДС на товары, на которые льгота не распространяется.
Тем временем представители пищевой отрасли смотрят на ситуацию более оптимистично, указывая, что сэкономленные деньги останутся в экономике, поскольку жители направят их на другие покупки или повседневные нужды.
Сниженная ставка НДС для четырех групп продуктов питания введена сроком на один год. Торговцы уже сейчас заявляют о намерении добиваться сохранения этой инициативы на долгосрочной основе и распространения ее на более широкий ассортимент продуктов питания.