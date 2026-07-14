"Это наш последний призыв": приют Ar sirdi delnā с почти 200 животными оказался на грани закрытия, нужна помощь
Из-за нехватки финансовых средств почти 200 животных, находящихся под опекой приюта общественной организации Ar sirdi delnā, оказались в кризисной ситуации.
В приюте отключено электричество, отсутствует водоснабжение, не работают морозильные камеры для хранения корма, а также накопилась задолженность за ветеринарные услуги, поскольку многие животные, попадающие в приют, нуждаются в лечении. Чтобы приют мог продолжать работу и заботиться о животных, оставшихся без хозяев, необходима поддержка общества. Содержание одного животного обходится примерно в 5 евро в день.
Поскольку работа приюта без воды и электричества невозможна, его представители обращаются к жителям с просьбой о помощи, напоминая, что важен любой вклад. Не менее ценны и регулярные пожертвования, позволяющие планировать уход за животными в долгосрочной перспективе. Также приют будет благодарен за помощь кормом и одеялами. Кроме того, приют призывает рассмотреть возможность взять домой одного из своих питомцев, подчеркивая, что решение об усыновлении животного должно быть ответственным и приниматься с пониманием того, что забота о нем продлится многие годы.
"Более 15 лет я посвятила спасению животных, но сейчас наступил момент, когда мои силы полностью исчерпаны. Ar sirdi delnā никогда не был просто приютом - мы создали для наших подопечных настоящий дом, наполненный заботой и теплом. Все, что здесь создано, появилось благодаря любви к животным и поддержке общества. Сегодня эта поддержка нужна как никогда, потому что сейчас решается судьба самого приюта и почти 200 животных", - говорит руководитель приюта Андра Томасе.
По словам Андры, ситуация достигла критической точки: "Сейчас в приюте находятся несколько тяжело больных животных, которым срочно требуется помощь ветеринарной клиники, но средств на лечение просто нет. Это наш последний призыв о помощи. Без немедленной финансовой поддержки общества Ar sirdi delnā больше не сможет существовать и помогать тем, для кого этот приют - единственная надежда на спасение".
Неоценимой поддержкой для приюта является и поиск новых домов для его питомцев. Каждое успешное устройство животного в семью не только дарит собаке или кошке любящих хозяев, но и освобождает место и ресурсы для помощи следующему животному, оказавшемуся в беде. Вместе с тем команда приюта подчеркивает, что решение взять домой четвероногого друга должно быть хорошо обдуманным. Это не эмоциональный порыв, а большая долгосрочная ответственность, требующая оценки своих возможностей, времени и финансовых ресурсов.
Чтобы приют смог погасить задолженности, восстановить подачу электроэнергии и воды, а также обеспечить лечение больных животных, важен каждый евро. Сейчас судьба приюта и его обитателей полностью зависит от отзывчивости и неравнодушия людей. Ar sirdi delnā просит всех, кто имеет такую возможность, сделать пожертвование - даже небольшая сумма может оказаться решающей.
Помочь животным можно, перечислив пожертвование по следующим реквизитам:
- Общественная организация Ar sirdi delnā
- Регистрационный №: 40008230734
- Swedbank AS
- SWIFT: HABALV22
- IBAN: LV56HABA0551040032558
- PayPal: arsirdi@inbox.lv