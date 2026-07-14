"Это наш последний призыв": приют Ar sirdi delnā с почти 200 животными оказался на грани закрытия, нужна помощь

Поскольку работа приюта без воды и электричества невозможна, его представители обращаются к жителям с просьбой о помощи, напоминая, что важен любой вклад. Не менее ценны и регулярные пожертвования, позволяющие планировать уход за животными в долгосрочной перспективе. Также приют будет благодарен за помощь кормом и одеялами. Кроме того, приют призывает рассмотреть возможность взять домой одного из своих питомцев, подчеркивая, что решение об усыновлении животного должно быть ответственным и приниматься с пониманием того, что забота о нем продлится многие годы.