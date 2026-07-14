"Не хочу сидеть дома и ковырять в носу": Карлис Стрейпс откровенно о закрытии своей программы на TV24

Стрейпс напоминает, что в прошлом году стал пенсионером, поэтому доходы от TV24 не являются его единственным источником средств к существованию. Однако после более чем 50 лет работы на телевидении он пока не хочет ставить точку в своей профессиональной деятельности. "Я телевизионный журналист "с бородой" и никак не могу смириться с мыслью, что теперь мне придется целыми днями сидеть дома и ковырять в носу", - говорит он.