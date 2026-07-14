"Не хочу сидеть дома и ковырять в носу": Карлис Стрейпс откровенно о закрытии своей программы на TV24
В этом месяце журналист Карлис Стрейпс удивил общественность неожиданным заявлением в социальных сетях - из-за финансовых соображений была приостановлена выходившая на TV24 программа "Streips pārlūko pasauli" ("Стрейпс обозревает мир"). Теперь он подробнее рассказал о случившемся.
О решении узнал неожиданно
Стрейпс рассказывает, что несколько дней назад получил звонок с TV24 с приглашением прийти на встречу. Во время нее ему сообщили, что из-за финансовых трудностей телеканала принято решение приостановить именно его программу. "Мне сказали, что с финансами сложно, поэтому решено, что именно моя программа сейчас будет приостановлена", - рассказывает журналист.
Он подчеркивает, что не участвует в решении финансовых вопросов телеканала. "Каждое утро я пишу текст для своей программы, днем еду на телевидение, чтобы ее записать, и все. Такая у меня работа", - добавляет он.
Легенда латвийской журналистики рассказал, что с руководством TV24 уже достигнута договоренность в конце августа вернуться к переговорам о возможности возобновить программу в другом формате или за меньшее вознаграждение. "Я к этому готов, потому что все-таки уже полвека работаю телевизионным журналистом и не хотелось бы сейчас со всем этим заканчивать", - говорит Стрейпс.
Комментируя предложения зрителей перенести программу в интернет, Стрейпс признает, что считает такую идею сложной. Он отмечает, что не знает, как оборудовать дома студию, сколько будет стоить необходимая техника и как обеспечить профессиональное производство программы. Поэтому он надеется, что сотрудничество с TV24 все же удастся продолжить.
Стал пенсионером
Стрейпс напоминает, что в прошлом году стал пенсионером, поэтому доходы от TV24 не являются его единственным источником средств к существованию. Однако после более чем 50 лет работы на телевидении он пока не хочет ставить точку в своей профессиональной деятельности. "Я телевизионный журналист "с бородой" и никак не могу смириться с мыслью, что теперь мне придется целыми днями сидеть дома и ковырять в носу", - говорит он.
В завершение журналист благодарит зрителей за доверие и признает, что критика на протяжении многих лет также помогала ему взглянуть на события с другой точки зрения. "Своим зрителям я просто хочу сказать огромное спасибо за доверие. Мое понимание разных вещей может меняться, и иногда именно зрители или слушатели помогали мне понять, что и как", - говорит Стрейпс.