В системе образования готовятся изменения: в будущем экзамены высшего уровня в школах могут отменить

В будущем в средних школах можно было бы отказаться от сдачи экзаменов высшего уровня после освоения углубленных курсов, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр образования и науки Илзе Индриксоне. Такая возможность обсуждается в Министерстве образования и науки в связи с тем, что отдельные экзамены высшего уровня сдает лишь небольшое количество школьников.