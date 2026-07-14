В системе образования готовятся изменения: в будущем экзамены высшего уровня в школах могут отменить
Минобразования Латвии рассматривает возможность отменить обязательную сдачу экзаменов высшего уровня для тех, кто освоил углубленные курсы. Об этом заявила министр Илзе Индриксоне, отметив, что финальное решение пока не принято.
В будущем в средних школах можно было бы отказаться от сдачи экзаменов высшего уровня после освоения углубленных курсов, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр образования и науки Илзе Индриксоне. Такая возможность обсуждается в Министерстве образования и науки в связи с тем, что отдельные экзамены высшего уровня сдает лишь небольшое количество школьников.
Кроме того, вузы при приеме студентов в основном оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную на экзамене по конкретному углубленному курсу. Поэтому нужно решить, по-прежнему ли обосновано требование обязательной сдачи экзамена высшего уровня.
Индриксоне подчеркнула, что пока по поводу отказа от этих экзаменов ведутся дискуссии и окончательное решение еще не принято. В то же время министр положительно оценила уже реализованное сокращение количества экзаменов в средней школе. По ее мнению, это было правильным шагом.
Как сообщалось, сегодня в информационном центре Министерства образования и науки Zinātava состоится пресс-конференция о предварительных результатах централизованных экзаменов.
В пресс-конференции примут участие Индриксоне, директор департамента государственных проверочных работ Государственного агентства развития образования Нормундс Речс и руководитель отдела общеобразовательных государственных проверочных работ Каспарс Шпуле.
С 26 июня школьникам выдаются сертификаты о сдаче централизованных экзаменов в основных школах, а с 3 июля доступны сертификаты о сдаче централизованных экзаменов в средних школах. В этом году в основных школах в рамках централизованных работ и мониторинга оценивалось 47 647 работ, а в средних школах в рамках централизованных экзаменов - 74 646 работ.