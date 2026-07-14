В системе образования готовятся изменения: в будущем экзамены высшего уровня в школах могут отменить
Фото: LETA
Министр Илзе Индриксоне допустила отмену части школьных экзаменов.
В Латвии

В системе образования готовятся изменения: в будущем экзамены высшего уровня в школах могут отменить

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Минобразования Латвии рассматривает возможность отменить обязательную сдачу экзаменов высшего уровня для тех, кто освоил углубленные курсы. Об этом заявила министр Илзе Индриксоне, отметив, что финальное решение пока не принято.

В будущем в средних школах можно было бы отказаться от сдачи экзаменов высшего уровня после освоения углубленных курсов, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр образования и науки Илзе Индриксоне. Такая возможность обсуждается в Министерстве образования и науки в связи с тем, что отдельные экзамены высшего уровня сдает лишь небольшое количество школьников.

Кроме того, вузы при приеме студентов в основном оценивают общие результаты централизованных экзаменов, а не оценку, полученную на экзамене по конкретному углубленному курсу. Поэтому нужно решить, по-прежнему ли обосновано требование обязательной сдачи экзамена высшего уровня.

Индриксоне подчеркнула, что пока по поводу отказа от этих экзаменов ведутся дискуссии и окончательное решение еще не принято. В то же время министр положительно оценила уже реализованное сокращение количества экзаменов в средней школе. По ее мнению, это было правильным шагом.

Как сообщалось, сегодня в информационном центре Министерства образования и науки Zinātava состоится пресс-конференция о предварительных результатах централизованных экзаменов.

В пресс-конференции примут участие Индриксоне, директор департамента государственных проверочных работ Государственного агентства развития образования Нормундс Речс и руководитель отдела общеобразовательных государственных проверочных работ Каспарс Шпуле.

С 26 июня школьникам выдаются сертификаты о сдаче централизованных экзаменов в основных школах, а с 3 июля доступны сертификаты о сдаче централизованных экзаменов в средних школах. В этом году в основных школах в рамках централизованных работ и мониторинга оценивалось 47 647 работ, а в средних школах в рамках централизованных экзаменов - 74 646 работ.

Темы

TV3Илзе ИндриксонеОбразование в ЛатвииМинистерство образования и науки

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