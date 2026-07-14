Тракторист погиб, съехав в пруд возле дома в Латгале
Трагический несчастный случай произошел в Латгале - трактор съехал в расположенный возле дома пруд. Водитель погиб на месте, а полиция начала уголовный процесс.
Несчастный случай произошел в Аугшдаугавском крае. Человек погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс и выясняет точные обстоятельства трагедии.
За прошедшие сутки в стране в общей сложности зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В десяти авариях пострадали люди, в одной - есть погибший. Ни в одном ДТП травмы не получили сразу несколько человек. К ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены пять водителей, еще один был задержан за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ.
За сутки на дорогах Латвии зафиксировано 159 нарушений разрешенной скорости движения и один случай агрессивного вождения, свидетельствует обобщенная полицией статистика.