Тракторист погиб, съехав в пруд возле дома в Латгале

За прошедшие сутки в стране в общей сложности зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В десяти авариях пострадали люди, в одной - есть погибший. Ни в одном ДТП травмы не получили сразу несколько человек. К ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены пять водителей, еще один был задержан за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ.