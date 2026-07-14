Во вторник облачность уменьшится, воздух прогреется до +27
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник облачность уменьшится, воздух прогреется до +27

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник местами пройдут кратковременные дожди, но в течение дня облачность уменьшится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +20...+25 градусов, на востоке и юго-востоке страны - до +25...+27 градусов.

В Риге вероятность осадков низка, облачность в течение дня уменьшится. Максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на севере до +24 градусов на юге столицы.

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