Турист снял отель возле аэропорта в Японии и не поверил своим глазам: на ресепшене его встретили динозавры

Название Henn na Hotel обычно переводят с японского как "странный отель", хотя создатели проекта также связывают его со словом "изменение". Первый такой отель открылся в Японии в 2015 году и получил известность как первая гостиница в мире, где значительная часть работы была поручена роботам. На стойке регистрации гостей встречали андроиды и механический велоцираптор, а самостоятельное заселение проходило через специальный экран.