Турист снял отель возле аэропорта в Японии и не поверил своим глазам: на ресепшене его встретили динозавры
В TikTok завирусилось видео американского путешественника, решившего переночевать в необычном японском отеле рядом с международным аэропортом Кансай. Вместо привычного администратора на стойке регистрации его встретили два двигающихся и разговаривающих робота-динозавра.
Автор ролика признался, что сначала подумал, будто забронировал не тот отель. Однако, войдя в здание Henn na Resort & Spa Kansai Airport, он увидел ресепшен, больше напоминающий декорации к фильму "Парк юрского периода". За стойкой находились механические динозавры, которые двигали головами и лапами, открывали пасти и обращались к постояльцам.
@christian.grossi Can you believe there are no real people working This is the the Henn na Resort & Spa Kansai Airport hotel. This place is wild, starting with robotic dinosaurs receptionists, they have a Japanese onsen and a gym. However if you have tattoos you are not allowed to use the spa or Suana which is a very common and frustrating rule in Japan. Also the gym you have to pay an extra fee to use which I also found to be kind of common in Japan. However nonetheless this was a nice little surprise when going to do check in #fyp #tellme #traveltiktok #japan #osaka ♬ original sound - Grossi
"Можете поверить, что здесь не работают настоящие люди?" - удивился путешественник, показывая необычную регистрацию. Ролик быстро разошелся по соцсетям и набрал более 1,3 миллиона отметок "Нравится", тысячи комментариев и сотни тысяч репостов.
Чтобы получить номер, гостю не потребовалось разговаривать с администратором. Он выбрал на сенсорном экране английский язык, нажал кнопку регистрации и ввел имя, указанное при бронировании. После завершения процедуры автомат выдал ему пластиковую карту от номера. Все это время динозавры продолжали двигаться и сопровождать процесс репликами.
Отель расположен недалеко от международного аэропорта Кансай и входит в японскую сеть Henn na Hotel, известную использованием роботов. На официальном сайте сети гостиница описывается как отель с природным горячим источником, а роботы-динозавры выполняют роль необычных сотрудников ресепшена.
Название Henn na Hotel обычно переводят с японского как "странный отель", хотя создатели проекта также связывают его со словом "изменение". Первый такой отель открылся в Японии в 2015 году и получил известность как первая гостиница в мире, где значительная часть работы была поручена роботам. На стойке регистрации гостей встречали андроиды и механический велоцираптор, а самостоятельное заселение проходило через специальный экран.
При этом утверждение о полном отсутствии людей является скорее частью эффектной подачи видео. В подобных гостиницах сотрудники остаются за кулисами, следят за безопасностью, помогают при технических проблемах, убирают номера и выполняют работу, с которой роботы пока не справляются. На официальном сайте одного из отелей сети прямо указано, что персонал круглосуточно находится в служебной части здания.
Необычная концепция была создана не только ради развлечения постояльцев. Автоматизация должна была сократить расходы и уменьшить число рутинных задач для персонала. Однако со временем выяснилось, что некоторые роботы часто ломались, неверно распознавали команды и, наоборот, создавали дополнительную работу для людей. Поэтому сеть перешла к гибридной модели, при которой техника отвечает за простые операции, а живые сотрудники остаются доступными в случае необходимости.