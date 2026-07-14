Рыбные консервы из Латвии завоевывают мир: отрасли не хватает сотен работников

"Если взять нашу компанию Karavela, то в ближайшие два-три года мы планируем увеличить объем производства на 50-60%, что является очень значительным ростом. Но нужно понимать, что, как бы мы ни внедряли цифровые технологии, автоматизацию и механизацию, если объем производства вырастет со 100 млн до 160 млн единиц продукции, нам потребуется больше работников, которых здесь физически нет", - отметил Энделе.