Министр Витенбергс предложил упразднить собственное министерство и создать новое

Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут, однако в долгосрочной перспективе их объем может измениться. "Меня также не покидает ощущение, что акцент на основных задачах, ради которых было создано министерство, где-то исчез, и министерство стало "невесомым", сосредоточившись на климатических целях на 2050 год, хотя мы сами не можем предвидеть, что произойдет завтра", - добавил министр. Он отметил, что за время своего пребывания в должности хочет "приземлить" министерство, чтобы программы поддержки, находящиеся в его ведении, опирались на интересы общества, местных самоуправлений и решениях в области безопасности, касающихся инфраструктуры и предстоящего отопительного сезона.