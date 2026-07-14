Министр Витенбергс предложил упразднить собственное министерство и создать новое
Министерство климата и энергетики может исчезнуть уже в скором будущем. Его глава Янис Витенбергс считает, что Латвии пора отказаться от нескольких ведомств и создать единое Министерство народного хозяйства с одним министром.
Ликвидация Министерства климата и энергетики (МКЭ) - лишь вопрос времени, заявил в интервью министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение). По его мнению, следует подумать о создании Министерства народного хозяйства, объединив в нем несколько нынешних ведомств.
По словам министра, в то время, когда создавали МКЭ, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. "Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проектов в области возобновляемых источников энергии, а также устранения рисков для безопасности энергоснабжения", - сказал Витенбергс.
Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут, однако в долгосрочной перспективе их объем может измениться. "Меня также не покидает ощущение, что акцент на основных задачах, ради которых было создано министерство, где-то исчез, и министерство стало "невесомым", сосредоточившись на климатических целях на 2050 год, хотя мы сами не можем предвидеть, что произойдет завтра", - добавил министр. Он отметил, что за время своего пребывания в должности хочет "приземлить" министерство, чтобы программы поддержки, находящиеся в его ведении, опирались на интересы общества, местных самоуправлений и решениях в области безопасности, касающихся инфраструктуры и предстоящего отопительного сезона.
Также он отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано одно крупное и объединенное Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить МКЭ, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития.
"Коллеги из партии "Новое Единство" уже чётко заявили, что Министерство благосостояния следует присоединить к Министерству здравоохранения. Изменения должны быть более масштабными", - сказал Витенбергс. "Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства, которое занимало бы всего три этажа, а вместо трёх министров был бы один министр? Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям", - сказал Витенбергс.